Ученые нашли уникальные подводные артефакты древних индейцев 17.06.2021, 7:46

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Предметы возрастом девять тысяч лет лежали на дне озера Гурон.

Американские подводные археологи нашли на дне озера Гурон уникальные каменные артефакты возрастом девять тысяч лет. Орудия труда были изготовлены из обсидиана, добытого в карьере в Центральном Орегоне, удаленном от места находки приблизительно на четыре тысячи километров. Это не соответствует установленной картине распространения обсидиановых артефактов в доколумбовой Америке. Об исследовании, опубликованном в журнале PLOS ONE, кратко рассказывается в пресс-релизе на phys.org.

Исследователи изучили затопленные 8-10 тысяч лет назад участки рельефа, которые ранее были заселены растениями, животными и людьми, а сейчас находятся на дне озера Гурон, одного из Великих озер США и Канады. Для археологов этот палеоландшафт представляет собой нетронутую «запись» окружающей среды позднего плейстоцена и раннего голоцена, в том числе древних человеческих стоянок. На глубине 32 метров, между двумя охотничьими постройками, археологи обнаружили два обсидиановых отщепа.

Среди первобытных людей обсидиан считался ценным сырьем из-за его способности раскалываться на фрагменты с режущими краями и эстетических качеств, подходящих для создания украшений. Вулканический минерал широко использовался и продавался на протяжении большей части истории человечества, а уникальные химические сигнатуры камней из различных месторождений позволяют археологам проследить за развитием в древности торговых отношений и социальных связей в таких регионах, как Арктика, Восточное Средиземноморье, Юго-Восточная Азия и Мексика.

В США и Канаде источниками обсидиана являются карьеры на северо-западе США — в Скалистых горах и к востоку от них (вплоть до штата Южная Дакота) и на юго-западе — в штатах Аризона и Нью-Мексико. Интересно, что археологические находки обсидиановых артефактов к востоку от Скалистых гор следуют четкой хронологической схеме. Они систематически использовались древними индейцами как экзотический товар в середине Вудлендского периода (от 1000 года до нашей эры до 1000 года нашей эры), но более ранние находки были спорадическими и представлены лишь небольшим количеством обсидиановых отщепов. Обычно они происходили из восточных источников в Вайоминге и Нью-Мексико.

С учетом этой закономерности открытие двух обсидиановых отщепов возрастом десять тысяч лет на дне озера Гурон является беспрецедентным. Их источником является карьер не к востоку от Скалистых гор, а на западе, в штате Орегон, на расстоянии около четырех тысяч километров, что делает находку древнейшим свидетельством присутствия западного обсидиана в континентальной части США.

По мнению ученых, оба образца прибыли из Орегона в район Великих озер через цепочку рук, а не через прямой доступ к источнику обсидиана. Это значит, что уже в то время на территории США присутствовала развитая сеть социальных контактов, протянувшаяся с запада на восток через плодородные ландшафты, освобожденные ото льда плейстоценового оледенения. Впрочем, нельзя точно сказать, попал ли обсидиан на север случайно или это было регулярным явлением.

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