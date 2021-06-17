Байден дал Путину шесть месяцев 2 Александр Морозов

17.06.2021, 12:32

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фото: ТАСС

От главы Кремля ждут действий.

Байден. Вот что он сказал: расхождения очень велики. Он спросил Путина: хочет ли он встречного удара по трубопроводу? Путин кивнул (не в смысле «да», а в смысле «нет»).

Байден спросил: понимает ли Путин, что такой конфликт с Западом оставляет его один на один с Китаем и что Китай с Западом договорится, а Путин останется в дураках, и хочет ли Путин такого результата?

Байден подтвердил, что в ответ на упоминание Навального Путин стал рассказывать про захват Капитолия, и Байден рассмеялся.

Путин говорил об экономической выгоде инвестиций, Байден ответил, что американские бизнесмены не будут инвестировать, когда американец сидит под домашним арестом. Байден упомянул и других американцев, сидящих в российских тюрьмах.

В ответ на вопрос: что будет дальше? и насколько Байден доверяет Путину после этой встречи, Байден ответил: голословно мы не поверим, нужны какие-то действия, шаги, и мы отводим на это шесть месяцев, а потом сделаем выводы.

В сухом остатке: дал Путину шесть месяцев, чтобы тот как-то «инсценировал» деэскалацию.

(*Если в понедельник Путин вычеркнет США из списка «недружественных стран», то в нем останется одна Чехия. хочу обратить внимание).

Александр Морозов, «Фейсбук»

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