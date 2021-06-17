Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! 10 Владимир Халип

17.06.2021, 15:11

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Владимир Халип

Не успеешь оглянуться — а они уже тащат из-под руководящих кресел ленты к пулеметам.

С каждым днем все радостнее жить. Золотое детство возвращается. И не только к старому усатому мужику, вконец запуганному бесчисленными врагами. Едва проклюнулось лето, как над этой измученной страной во весь горизонт полыхнула грядущая «Зарница». Та самая, советская. С массовками, стрелялками и догонялками. Мечта всех запоздалых и неисчислимых отставников, с правом ношения мундира и без. А где еще им показать свою былую удаль и нерастраченный кураж, как не в таких вот свирепо закрученных играх в войнушку с зеленой малышней? Времена суровые. Нравы свирепые. А подрастающее поколение к тотальному призыву не готово. Понимать надо!

Однако беспросветно мудрая власть времен глубочайшего бункера и безоглядной ненависти к врагам уникального строя превосходно все понимает и с удивительной резвостью реагирует на вызовы нашего сурового времени. И вот уже министр просвещения на выездном да еще и расширенном заседании верхней палатки оглашает ошеломительную новость: в школах страны вводится новая должность – руководитель военно-патриотического воспитания. Это 2000 новых мест занятости соответствующего профиля. Расходы немалые. Но для такого дела ничего не жалко.

Вот так сомкнулась прерванная неразумными реформаторами и прочими демагогами связь времен. Кто не помнит военрука былой советской школы? В романтических фильмах тех далеких лет – это, как правило, бывший фронтовик, молчаливый и внимательный, друг и защитник еще не слишком разумной детворы. А в реальности, как правило, обычное совковое чмо. Во всяком случае, мне в те времена отменно повезло – пришел в наш класс злой и мстительный дядька, стукач и соглядатай, вполне возможно, из ветеранов вохры. Он приносил на свои уроки трехгранный штык и косноязычно пытался восхищаться его несокрушимой мощью.

Легко представить, как пригодилась мне вся эта наука, когда год спустя после окончания университета в редакцию «Чырвонки» принесли повестку из военкомата и я был тотчас водворен в известную всем школу сержантов в Печах. Патриотическое воспитание началось с нуля. Попытка объяснить, что я артиллерист, прошедший обучение на военной кафедре Белгосуниверситета, сдавший госэкзамены соответствующего профиля, и просто по какому-то недоразумению закинутый в пехоту, вызвали дружное ржание полковых офицеров. Мне указали на очкастого солдатика: выпускник ленинградской корабелки, защитил диплом по подводным лодкам, служит в той же пехоте и не чирикает.

В нашем взводе, развернутом почему-то по штатам военного времени, такими были все. Мастер спорта, акробат, известный тренер – выпускник нашего института физкультуры. Переводчик, окончивший инъяз, только что вернувшийся из Республики Мали, где он работал с партией советских геологов. И даже председатель успешного колхоза, опрометчиво позволивший себе конфликт с секретарем райкома. Сдали в солдаты - изучать строевой шаг на три счета по разделениям. А вдобавок еще десяток выпускников Горецкой сельхозакадемии и два десятка врачей из Гродненского мединститута. Могучему государству было начхать, какими профессионалами они вернуться в больницы и поликлиники после двух лет усердной практики с саперной лопаткой и противогазом. Однако на все вопросы был один ответ: так надо. Кому?..

Так с какого бодуна понадобилось вдруг вводить в школах это опостылевшее всем еще в прошлом веке военное дело? Сколько драгоценных учебных часов угробят на одиозную затею? Хотят воспитывать патриотов? А кто-нибудь из них хотя бы приблизительно знает, что это такое? Могучий Советский Союз на том же месте постыдно прокололся. Вот и поздние его наследники даже не подозревают, что патриотизм с модными ныне лизоблюдством и холуйством не пересекался. Нигде и никогда. Это категория особая, не каждому впору.

И популярный прежде штык уже давно и безнадежно проржавел и сдан на переплавку. Штык-нож смущенно болтается на поясе дневального у тумбочки. И всякое допризывное обучение в армии никакой симпатии ни у кого в войсках не вызывает. Там все начинается с нуля. Но вот же затевают снова эту постылую возню с военным делом в школах. Так в чем тут фишка?

Она, конечно, есть. Но далеко не так проста и совсем в ином формате. Отставной пограничник с гербом на галстуке созвал в спешном порядке стратегическое совещание в Шклове. С чиновниками и генералами. Повестка дня все та же: кругом враги. А потому надо в темпе готовиться к отражению атаки по всем фронтам. Осажденная крепость без вариантов. Какие тут могут быть сомнения?

Все это зрелище напоминало старательно отрепетированную сцену из какой-то старой советской киносаги. Бессловесная массовка. И главная речь – в полнометражном формате. События, оказывается, назревают жуткие, но с колхозной экзотикой. «В случае конфликта каждый двор, каждый дом, глава семьи, по крайней мере, должны суметь защитить свою семью, себя, и естественно, все вместе ту землю, на которой они живут. Вот это и будет всенародная защита».

Чиновники и генералы слушают индифферентно. Будто бы внимательно и вроде безучастно. Они-то понимают, что местоимения слегка изменены. По правилам почти военного времени подверглись легкой маскировке. Не территорию, «на которой они живут», этот политрук призывает защищать всем миром, а тот бункер, в котором намерен он укрыться. И вся эта катавасия с отчаянным призывом создать немедля территориальную оборону, подчинена все той же цели: удержаться на плаву даже после полного и скандального провала. Естественно, у них в такой игре своя забота – выжить и должность сохранить при любом исходе.

А человек с гербовым галстуком уже рисует фантастическую панораму, в которой четко просматривается их, чиновников, безрадостная участь: «Генеральный штаб, руководство армии и страны поможет вам, и военных пришлем для связи и помощи в управлении территориальными войсками. Но это будет один-два человека всего, может быть, даже контролер. Нам самим на местах – председателям райисполкомов и облисполкомов – надо научиться воевать».

И ладно, и так хорошо. А чего стесняться, да еще тут, в Шклове, где когда-то начался его внезапный взлет. Если вот так, исподволь, из ничего, создается новое по сути формирование – вертикальная армия, по замыслу безоглядно преданная телу. Какая там «территориальная оборона»! По сути – номенклатурные войска.

А если к этому внезапному движению подключить еще и две тысячи школьных специалистов военно-патриотического воспитания с их неугомонными питомцами, готовыми пройти поля всех будущих «Зарниц», то вполне можно рассчитывать на скорое создание мобильного резерва. А там, глядишь, к этой ораве подтянутся и воспитанники детских садов казарменного типа.

Время летит быстро. Не успеешь оглянуться, а они уже тащат из-под руководящих кресел ленты к пулеметам. Пусть стараются, юные Гавроши. Вот только бы не вышли из-под контроля власти. А потому не грех прикрикнуть с самой высоты.

«Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!..»

Владимир Халип, специально для Charter97.org

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