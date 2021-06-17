Почти 70% граждан Черногории поддержали вступление страны в НАТО 1 17.06.2021, 19:05

Данные свидетельствуют о росте поддержки НАТО в Черногории по сравнению с 2020 годом.

Вступление в НАТО поддержали 67% жителей Черногории. Выход страны из Альянса поддержали 33 процента жителей страны.

Об этом говорится в опросе НАТО, передает черногорское издание CDM.

Отмечается, что опрос проводился в апреле и мае 2021 года перед саммитом НАТО среди 1000 граждан Черногории. Согласно его данным, 67% черногорцев проголосовали бы за вступление страны в Альянс. За выход страны из блока выступили 33% опрошенных.

В отчете отмечается, что эти данные свидетельствуют о росте поддержки НАТО в Черногории по сравнению с 2020 годом. Тогда за вступление в Альянс выступили 50% жителей страны.

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