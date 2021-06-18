Анджей Почобут стал лауреатом премии «За свободу слова» Ассоциации польских журналистов 18.06.2021, 10:25

Анджей Почобут

Фото: Agencja Gazeta

Подведение итогов 28-го конкурса премии состоялось сегодня в Варшаве.

Гродненский журналист, политзаключенный Анджей Почобут, активист Союза поляков Беларуси, который сейчас находится в тюрьме из-за режима Лукашенко, был удостоен главной премии «За свободу слова» Ассоциации польских журналистов, сообщает znadniemna.pl.

Подведение итогов 28-го конкурса Ассоциации польских журналистов состоялось вчера в Варшаве.

От имени Анджея Почобута, который находится за решеткой с 25 марта 2021 года, награду получила директор телекомпании «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».