Анджей Почобут стал лауреатом премии «За свободу слова» Ассоциации польских журналистов
- 18.06.2021, 10:25
Подведение итогов 28-го конкурса премии состоялось сегодня в Варшаве.
Гродненский журналист, политзаключенный Анджей Почобут, активист Союза поляков Беларуси, который сейчас находится в тюрьме из-за режима Лукашенко, был удостоен главной премии «За свободу слова» Ассоциации польских журналистов, сообщает znadniemna.pl.
Подведение итогов 28-го конкурса Ассоциации польских журналистов состоялось вчера в Варшаве.
От имени Анджея Почобута, который находится за решеткой с 25 марта 2021 года, награду получила директор телекомпании «Белсат» Агнешка Ромашевская-Гузы.