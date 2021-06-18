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Швеция обыграла Словакию на Евро и возглавила группу

  • 18.06.2021, 18:11
Швеция обыграла Словакию на Евро и возглавила группу

Матч завершился со счетом 1:0.

Сборная Швеции обыграла Словакию в матче второго тура группового этапа чемпионата Европы.

Встреча прошла в пятницу, 18 июня, в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу шведов. В первом тайме зрители не увидели голов. Во второй половине игры пенальти реализовал полузащитник сборной Швеции Эмиль Форсберг.

Швеция благодаря победе набрала четыре очка и вышла на первое место в группе E. У словаков на одно очко меньше, команда располагается на второй позиции.

Сборная Швеции в заключительном туре группового этапа 23 июня сыграет с Польшей. Словакия в тот же день встретится с Испанией. Турнир завершится 11 июля.

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