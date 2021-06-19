Рабочие, вы незаменимы! 2 Артем Черников

19.06.2021, 8:50

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Артем Черников

Будущее — за нами.

На каждом предприятии нашей страны - самые уникальные рабочие, труд которых без специального обучения невозможно заменить. Никто, кроме нас, не знает, как правильно бурить шахту, как переработать нефть в качественную продукцию, как правильно вести процесс получения азотных и других удобрений. А сложнейшие схемы службы КИПиА или огромное количество проводки электриков - кто в этом без обучения сможет разобраться?! Да чего там говорить: не каждый сможет заменить токаря или слесаря на производствах. Размахивающие дубинками опричники наверняка не знают как пользоваться тем же шуроповертом. А штрейхбрехеров на всех не хватит.

Абсолютно каждое предприятие является весомым для нашей страны, а рабочие на них - единственная сила, благодаря которой они работают. Хватит обесценивать свой труд. Сталинская фраза «незаменимых нет» изжила себя так же, как и колхозная диктатура в 21 веке.

Мы незаменимы не только на своих предприятиях, но и в белорусской революции. От нас зависит очень многое, ведь санкции, забастовки, протесты - именно то, что приведет нас к победе.

Не имеет никакого значения на каком предприятии мы работаем - градостроительном гиганте или небольшом предприятии по изготовлению деталей и запчастей. Не имеет значения кто человек по специальности - простой рабочий или инженер. Мы все - незаменимы, мы все можем стать героями новой свободной Беларуси. Необходимо только объединиться и сломать синие пальцы нашими рабочими инструментами.

Режиму пришел конец, будущее - за нами.

Артем Черников, активист рабочего движения, специально для «Баста!»

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