В Москве полицейский застрелился прямо на посту 20.06.2021, 14:25

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Офицер нес дежурство у посольства Туркменистана.

Утром 20 июня у посольства Туркменистана в Москве совершил самоубийство сотрудник российской полиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает РБК.

Сообщение в полицию о ранении сотрудника в Филипповском переулке, 22, поступило в 5:02 по московскому времени.

«Сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой», — говорится в сообщении.

МВД проводит проверку по факту произошедшего.

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