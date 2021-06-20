В Москве полицейский застрелился прямо на посту
- 20.06.2021, 14:25
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Офицер нес дежурство у посольства Туркменистана.
Утром 20 июня у посольства Туркменистана в Москве совершил самоубийство сотрудник российской полиции. Об этом сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, передает РБК.
Сообщение в полицию о ранении сотрудника в Филипповском переулке, 22, поступило в 5:02 по московскому времени.
«Сотрудниками полиции в пункте постовой охраны было обнаружено тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции, который, по предварительной информации, покончил с собой», — говорится в сообщении.
МВД проводит проверку по факту произошедшего.