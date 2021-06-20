«С пяти лет меня называли сестрой милосердия» 2 20.06.2021, 14:54

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Фото: «Белсат»

История 82-летней Ирины Янковской, которая до сих пор работает участковым педиатром.

Ирине Янковской 82 года, она работает участковым педиатром, а за спиной – стаж 60 лет, 50 из которых – на одном месте, сообщает «Белсат».

Ирина родилась в 1939 году в Ханжонкове на Донетчине в семье учителей. Потом была война, отец рано погиб на фронте, а мать осталась одна с четырьмя малыми дочерьми. Пережив все невзгоды, девочки выросли и получили высшее образование.

«Я пришла в медицину с большим желанием. С пяти лет меня называли сестрою милосердия».

Фото: «Белсат»

В 1955 году в Минске поступила в МГМИ (ныне БГМУ) на лечебный факультет. Сначала хотела быть патологоанатомом, ей нравилась фраза «мертвые помогают живым». Но судьба сложилась иначе: она была лучшей в группе на практических занятиях по терапии, и было очевидно всем, в том числе и ей, что ее призвание – именно лечить.

Окончив университет, с 1961 года Ирина Янковская до сих пор работает участковым педиатром.

После катастрофы на Чернобыльской АЭС врачам предлагали поехать в 60-километровую зону работать.

«Я решила, что поеду: кому-то надо, мы так были воспитаны»

В мае 1986 года в течение 3 недель она, пребывая в 60-километровой зоне, работала в профилактории и выполняла медицинский надзор за людьми, которых переселяли из 30-километровой зоны отчуждения. А позже сопровождала поезд с переселенцами в Минск, который состоял из 18 вагонов, прибывших из-под Одессы. Ирина была единственным врачом там, ей помогали две медсестры.

Ирина Янковская более 30 лет ездит в детские лагеря врачом. И сейчас она работает в лагере, потому что действительно любит свою работу и детей. В этом году исполнится 60 лет врачебного стажа практически без перерыва.

Фото: «Белсат»

Из увлечений Ирина выделяет шахматы и занятия математикой с внучкой.

Все работники поликлиники и ее пациенты, которых Ирина Янковская вырастила не одно поколение, уважают и ценят ее как компетентного врача, хорошего человека и ответственную личность. По словам коллег, Ирина – «хранительница мудрости и бесценного опыта».

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