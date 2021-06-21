«Вон там Европа, иди туда»: что происходит на литовско-белорусской границе 13 21.06.2021, 8:24

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Фото: Служба охраны госграницы Литвы

Как беженцы с Ближнего Востока через Беларусь попадают в Литву.

На литовско-белорусской границе фиксируется всплеск нелегальной миграции, пишет tut.by. Практически каждый день литовские пограничники задерживают группы беженцев, в основном из Ирака, которые пытаются попасть в Литву из Беларуси. В Вильнюсе уверены, что официальный Минск если не способствует, то не препятствует мигрантам-транзитерам. Вопрос, как беженцы с Ближнего Востока попадают через Беларусь в Литву, остается открытым, но часто упоминают две авиакомпании, которые выполняют рейсы из Багдада в Минск — «Иракские авиалинии» и Fly Baghdad. Что говорят об этом сами мигранты и белорус из литовского центра беженцев?

Фото: Reuters

«Иракские авиалинии»

«Иракские авиалинии» также выполняют один рейс в неделю. Издание «Еврорадио» 16 июня встретило в аэропорту прилетевших рейсом Багдад-Минск вместе с туркомпаний Oscar Tur. В туркомпании заявили, что 120 прилетевших туристов — медики и фармацевты. Их поселили в гостиницу Renaissance, и журналисты проверили — автобусы с туристами действительно прибыли в гостиницу.

Скриншот видео телеканала СТВ

Сейчас компанией, которая является генагентом авиакомпании «Иракские авиалинии» руководит гражданин Ирака Хасан Жавад. К сожалению, побеседовать с ним не удалось, а в открытых источниках с этим именем связаны несколько сюжетов на российском телевидении из-за скандала с выдворением иностранных студентов (в основном — с Ближнего Востока) частного Воронежского института знаний из России из-за отсутствия виз в 2018 году.

В самой авиакомпании на наши вопросы не ответили.

«Вон там Европа, иди туда». А что говорят сами иракцы, попросившие убежища в Литве?

Как сообщила в эфире Радио LRT руководитель Департамента миграции Литвы Эвелина Гудзинскайте, они либо не говорят, либо, если и говорят, то очень абстрактно.

— Обычно они не выдают своих проводников, но говорят, что им помогал кто-то другой. Он говорит, что ничего не знает, просто встретил проводника и заплатил ему деньги. И даже тогда появляются два варианта истории. Одна из них — что как-то попал в аэропорт, например, в Турции. Там он сел в самолет и вылетел в Минск. И еще одна история о том, как проехали несколько дней в автобусе и ничего не видели, — говорит Эвелина Гудзинскайте. — И все же конец этих историй обычно идентичен. Конец историй примерно такой, что в Минске их встречает какая-то темная машина, в которую они садятся. Эта машина доставляет их к границе, и потом кто-то пальцем показывает, что вон там Европа, иди туда. Так что все эти истории очень похожи.

«Они тут все грустные ходят». Что рассказал белорус из центра по приему беженцев

Белорус Николай (имя изменено по просьбе героя — прим.) сейчас находится на территории центра по приему беженцев в литовском города Пабраде. Учреждение располагается в бывших советских казармах. По оценке собеседника, сейчас в центре находится несколько сотен постояльцев. Примерно 90% из них — курды, которые начали прибывать с февраля 2021-го. Если еще в начале года всем просителям статуса беженца хватало мест в жилых корпусах, то сейчас наплыв такой, что для их расселения пришлось строить целый палаточный городок на территории центра.

— Поток вырос где-то в конце февраля. Приходили по чуть-чуть, но стабильно, — рассказал собеседник. — В начале прошлой недели людей уже начали размещать в палатках — в корпусах места закончились. Сначала селят в маленькие палатки — это карантин, куда попадают все, кто незаконно пересек границу. Потом их переводят в большие палатки на 15 раскладушек.

Одиноких постояльцев жилых корпусов тоже переводят в палатки, чтобы освободить комнаты для женщин с детьми. Предложили переселиться и Николаю. Условия, по его словам, «спартанские»: холодильников нет, удобств минимум, душ, кухня и туалет — в отдельных боксах на улице.

Николай общался с некоторыми новоприбывшими курдами. Они ему сообщили, что дорога из Ирака до Литвы им стоила более 10 тысяч долларов.

— Я думал, что за бред такой. Но с кем ни общался, все примерно такую сумму и называли. Но они тут не задерживаются — сразу убегают дальше в ЕС. Половину ловят. Тех, кого задержали отправляют на полгода под арест в закрытый корпус тоже на территории центра. Но это мужчин касается. Женщин с детьми не арестовывают. Они тут все грустные ходят. Они же ехали на другое, а сюда приезжают и разочаровываются. Тут и чеченцы есть среди этой компании. Рассказывали, что их из-под Минска везли за 1400 евро с человека. Довезли до границы, сказали, куда идти, пообещали, что на той стороне их свои люди встретят и увезут дальше в ЕС. Они пошли, на другой стороне их никто не ждал. В итоге попались литовским пограничникам. Теперь в центре живут. С таким же успехом могли бесплатно приехать на пункт пропуска и попросить на литовской стороне убежища.

Николай в центре для беженцев в Пабраде не первый раз. Бывал тут и раньше. Говорит, что курдов в таком количестве здесь никогда не было.

— Раньше тут таджики в тренде были. Ездили тут в какой-то санаторий в Литве — билеты недорогие, визу на пару дней дают. Вот раньше 80% постояльцев центра были таджики. Да и то, людей было мало, одного корпуса на всех хватало.

Фото: Reuters

Что происходит на литовско-белорусской границе

С начала года литовские пограничники уже задержали 419 мигрантов, которые пытались попасть в Литву в обход пунктов пропуска. Этот показатель уже в пять раз выше, чем за весь прошлый год. Большая часть из задержанных — граждане Ирака, сообщает погранслужба Литвы.

Только вчера литовские пограничники задержали еще одну группу беженцев, которые пересекли границу со стороны Беларуси. Всего задержано 12 человек, документов у них при себе не было, но все представились иракцами.

Фото: Служба охраны государственной границы Литвы

По словам главы МИДа Литвы Габриэлюса Ландсбергиса, белорусские власти преднамеренно перенаправляют крупные потоки мигрантов из Ирака и Сирии в Литву, используя их в качестве оружия в гибридной войне.

В Беларуси эти обвинения отрицают. «Органы пограничной службы выполняют все договоренности и установленные соглашения с пограничными ведомствами сопредельных государств», — заявил начальник первого главного управления Государственного пограничного комитета Беларуси Андрей Филатов во время пресс-конференции МИД Беларуси.

Тем временем в Литве возвели первый палаточный лагерь для беженцев. Это решение продиктовано тем, что литовские власти столкнулись с проблемой размещения мигрантов, когда Центр регистрации иностранцев в пограничном городе Пабраде оказался переполнен.

Напомним, в конце мая Александр Лукашенко пригрозил ослабить миграционный контроль на границе с Европой. «Мы останавливали наркотики и мигрантов, теперь будете сами их есть и ловить», — сказал он в ходе выступления в белорусском парламенте 26 мая. Заявление прозвучало на фоне очередного обострения в отношениях между Минском и Западом, начавшегося после вынужденной посадки самолета авиакомпании Ryanair в Минске и последовавших за этим новых санкций со стороны США и ЕС.

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