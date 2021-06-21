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Ученые разгадали тайну хеттского святилища в Турции, которому больше 3 тысяч лет

  • 21.06.2021, 10:52
Ученые разгадали тайну хеттского святилища в Турции, которому больше 3 тысяч лет

Святилище группа археологов обнаружила под Анкарой.

Древнее хеттское святилище, которое группа археологов обнаружила под Анкарой, могло быть символическим отражением космоса. Об этом пишет издание Daily Mail (перевод - «Апостроф»).

Святилище Язылыкая находится под открытым небом и является одним из самых важных мест Хеттской империи.

Его руины находятся под Анкарой, а возраст построек ученые оценивают в свыше 3200 лет. Археологи предположили, что на самом деле святилище хеттов - это гигантская карта космоса и календарь одновременно.

В своем древнем святилище хетты вырезали и модифицировали обнажения естественных горных пород для создания двух пространств без крыш, украшенных рельефными изображениями их божеств. Свои постройки древние люди использовали на протяжении нескольких веков: нынешний вид датируется примерно 1230 годом до нашей эры.

Группа ученых из Швейцарии, которая анализировала руины, предположила, что некоторые изображения богов использовались хеттами как календарь для отслеживания как солнечных лет и лунных месяцев. Также древний храм Язылыкая, по мнению исследователей, был воплощением представлений древних людей о сотворение мира, устройстве Вселенной и картой космоса.

Тысячи лет назад хетты смогли определить приполярные звезды, которые никогда не опускаются за горизонт, а другие изображения на руинах могли обозначать иллюстрации подземного мира, в существование которого древние люди тоже верили. Еще один важный аспект верований хеттов - периодическое обновление жизни, когда день следует за ночью, а зима за осенью и летом. Циклический взгляд на природу, по словам ученых, был отображен на резных фигурках в виде календаря.

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