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Эксперт: Это первые серьезные санкции ЕС против режима Лукашенко

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  • 21.06.2021, 15:50
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Эксперт: Это первые серьезные санкции ЕС против режима Лукашенко

Самый ощутимый удар они нанесут по нефтеперерабатывающим заводам.

ЕС согласовал секторальные санкции, которые затронут нефтепродукты, калийные удобрения, табачную продукцию, телекоммуникации и финансовую систему. Какие у этого могут быть последствия? Об этом пишет телеграм-канал «Экономика Беларуси»

По сути это первые серьёзные санкции ЕС против режима Лукашенко.

Самый ощутимый удар они нанесут по нефтеперерабатывающим заводам, так как в страны ЕС экспортируется 22.7% всех нефтепродуктов. Доля экспорта калийных удобрений в ЕС составляет 8.1%, и эти объёмы в той или иной степени могут быть переориентированы на другие рынки.

Несмотря на сравнительно небольшой процент сокращения общего экспорта, это очень серьёзный удар. Во-первых у белорусских нефтеперерабатывающих заводов мизерная чистая прибыль при очень высокой выручке, в результате чего санкции сделают их и вовсе убыточными, хотя ранее они приносили существенные налоговые поступления в бюджет.

Кроме того, в Беларуси отрицательное сальдо торгового баланса товаров. В 2020-м году экспорт был ниже импорта на 14%. Санкции доводят эту разницу до 19%. Учитывая релокацию IT-специалистов и ограничения в авиационной сфере после инцидента с Ryanair, сальдо торгового баланса услуг тоже уменьшится, в результате чего суммарное сальдо очень сильно снизится, что вызовет сильное давление на национальную валюту.

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