В Варшаве белорусы пикетировали посольство Норвегии 3 21.06.2021, 18:07

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фото: Еврорадио

Они протестовали против компании Yara, которая продолжает сотрудничать с «Беларуськалием».

21 июня в Варшаве белорусы пикетировали посольство Норвегии. Они протестовали против действий норвежской компании Yara, которая продолжает сотрудничать с "Беларуськалием", несмотря на политические репрессии в Беларуси.

Акция официально согласована с властями польской столицы. Протестующие пробыли у посольства Норвегии два часа — в рабочее время, чтобы сотрудники дипломатического представительства их услышали, передает euroradio.fm.

Буквально через несколько минут к протестующим вышел представитель посольства. Он сказал, что правительство Норвегии поддерживает белорусов. Но подчеркнул, что Yara — частная компания.

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