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Сборная Украины сыграет с Австрией на Евро-2020

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  • 21.06.2021, 18:54
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Сборная Украины сыграет с Австрией на Евро-2020
Фото:

Robert Ghement, Pool / AP Photo

Матч определит дальнейшую судьбу команд на турнире.

Сегодня на Евро-2020 сборная Украины и Австрии сыграют заключительный матч группы С, который определит дальнейшую судьбу команд на турнире.

Поединок пройдет на «Арене Националэ» в Бухаресте в 21 июня и начнется в 19:00 по минскому времени.

Украина после досадного поражения от Нидерландов (3:2) и непростой победы над Северной Македонией (2:1) имеет в активе три очка. У Австрии – столько же: она обыграла Северную Македонию (3:1) и проиграла Нидерландам (2:0). Украинцы занимают второе место в группе благодаря большему количеству забитых мячей.

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