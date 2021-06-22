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Вожатая зарезала коллегу в детском лагере в Подмосковье

  • 22.06.2021, 12:06
  • 3,856
Вожатая зарезала коллегу в детском лагере в Подмосковье

Между девушками произошел конфликт.

В детском лагере в Пушкинском районе Подмосковья вожатая зарезала свою коллегу в ходе конфликта, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Между двумя девушками-вожатыми в детском лагере в Пушкинском районе произошел конфликт. Одна из девушек погибла от ножевого ранения», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, это произошло ночью, когда дети спали. До работы в лагере девушки не были знакомы.

По сведениям телеграм-канала «112», поножовщина произошла в детском оздоровительном санатории «Доброе». Погибшая вожатая — 20-летняя Алла Филатова.

Представительница Следственного комитета по Подмосковью Ольга Врадий подтвердила информацию агентству «Москва». По ее словам, 22 июня в детском лагере обнаружили тело вожатой с тремя ножевыми ранениями. По подозрению в убийстве задержали ее соседку по комнате. В момент поножовщины подозреваемая была пьяна, сообщили в СК.

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