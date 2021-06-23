Пуля – дура, шприц – молодец Александр Невзоров

23.06.2021, 9:32

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Александр Невзоров

Российская наука в скуфейке набекрень давно стала посмешищем.

Намазав штыки «Спутником V», российский режим перешел в наступление. Штыковая вакцинация началась. Первой прорванной линией народной обороны от «Спутника» оказалась та линия, которая проходит по границам госслужбы, потом, разумеется, смяли медицину, указав на невозможность лечить непривитых, потом уклонистов перестали пускать в самолеты, запретили вступать в брак и пользоваться туалетом. Ну и, разумеется, пошло-поехало. Зачем – никто объяснить не может. Просто на всех лбах надо выжечь любезное режиму клеймо. Выжигают его хамовато и бесцеремонно, но сопротивление «Спутнику» пока не слабеет.

Почему люди не хотят прививаться? Откуда эти упорство и сопротивление? Анализируя народные настроения и не оценивая их, лишь перечисляя, мы можем получить следующую картину. Не хотят, потому что подозревают в российской вакцине опасный фейк, бессмысленную опасную гадость, которая через пару лет будет разоблачена. Перед теми, кто подцепит неизживаемые патологии, извинится уже следующее руководство страны (если сменится). Существует ужасное подозрение, что «Спутник» – это очередное кремлевское вранье. Особенно с учетом того, что Кремль никогда и никому не сказал ни одного слова правды. Ну вот не был он в этом замечен. Практически 100% всего, что исходит от Кремля, через некоторое время оказывается либо враньем, либо глобальной ошибкой, когда исправлять что бы то ни было уже поздно.

Вероятно, отказниками от прививок руководит и абсолютное неверие в российскую науку. Вот как это мыслится народу, попытаемся представить. Дикари Гвинеи могут быть сердечными и крайне обаятельными людьми, в их тростниковой деревеньке может быть даже мастерская, где возможно найти воронку, плоскогубцы, проволоку, то есть инструмент вполне пригодный для легкого ремонта моторной лодки. Но изготовление в такой мастерской «Lamborghini» или хотя бы «УАЗика», в принципе, невозможно. Российская наука сегодня – это как раз та самая мастерская в гвинейской деревне. До этого пикантного состояния ее доводили долго и упорно.

Режим в принципе антинаучен, что не секрет. Кремль ухмыляется, и его можно понять. Он откровенно ориентирован на мракобесие. А мировоззрение оно бывает либо научное, либо антинаучное, третьего не дано. Наука вообще гораздо более хрупкая штука чем все думают. Да, в итоге она побеждает, но этот итог, если хорошо поработать крестом и дубинкой, может и не наступить, изуродовать ее не трудно. Учитывая абсолютную интернациональность науки, ее вполне достаточно отключить от мировой системы, что уже сделано шпиономанией, изоляцией (в том числе и научной), а также запретами и рассадкой в руководстве Академии наук очень трусливых подхалимов. Вот для науки все это смертельно.

В результате российская наука в скуфейке набекрень давно стала посмешищем, и доверия не вызывает даже у футболистов и генералов. Предполагать, что такая наука, да еще и первой изобретет волшебное средство от новой чумы – очень сложно, ведь чудес, как известно, все-таки не бывает. Плюс рекламируют «Спутник» крайне неаппетитные, многократно зашкварившиеся певцовы. Тут еще и скандальная контора под названием РПЦ вписалась за вакцинацию, хотя все было решено и без нее. Ее, собственно, никто и не просил, у РПЦ просто сработал рефлекс прогнуться.

Александр Невзоров, t.me

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