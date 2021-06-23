Audi будет производить только электромобили 11 23.06.2021, 9:57

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Немецкий автоконцерн озвучил планы по отказу от авто с двигателями внутреннего сгорания.

Немецкий автоконцерн Audi объявил о конкретных планах по отказу от производства автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Начиная с 2026 года все новые модели Audi будут электромобилями, заявил глава концерна Маркус Дюзманн (Marcus Duesmann) на климатической конференции в Берлине, сообщает dw.com.

Ожидается, что к 2025 году в линейке Audi будет более 20 моделей электромобилей. При этом производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания предполагается постепенно свернуть к 2033 году. Впрочем, в связи с высоким спросом в Китае такие машины, возможно, продолжат выпускать на местных партнерских заводах и после 2033 года, допустил глава Audi. "Я не верю в силу запретов, я верю в успешность технологий и инноваций", - добавил он.

Markus Duesmann, CEO of AUDI AG, today: “With this roadmap, we are creating the clarity necessary to make a decisive transition to the electric age. We’re sending the signal that #Audi is ready.” >> https://t.co/4GFex0zq2D

#ClimateAction #eMobility #ElectricHasGoneAudi pic.twitter.com/pkNBLd1pIn — Audi (@AudiOfficial) June 22, 2021

Другие автопроизводители тоже перейдут на электромобили

О планах свернуть производство автомобилей с двигателями внутреннего сгорания ранее уже объявил ряд производителей. Шведская компания Volvo намерена сделать это к 2030 году, американский концерн General Motors - c 2035 года. Производитель Mercedes-Benz Daimler планирует полностью перейти на электромобили к 2039 году, а другой немецкий концерн Volkswagen - с 2040 года.

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