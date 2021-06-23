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Уникальные признания солдата «Вагнера» из фантомной армии путинских войн

  • 23.06.2021, 14:57
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Уникальные признания солдата «Вагнера» из фантомной армии путинских войн

Автор рассказа был военнослужащим ВДВ России.

(...) "Не называйте меня наемником. Наемники в России наказываются по закону. Напишите, что я бывший сотрудник частной военной компании "Вагнер". 55-летний Марат Габидуллин был военнослужащим ВДВ России, в лихие 90-е годы был в дружеских отношениях с мафией и "бизнесменами" и работал в службе безопасности. Сидел в тюрьме за убийство, был безработным, его жизненный путь пересек демон алкоголизма. А затем, в 2015 году, благодаря одному знакомому, он присоединился к "конторе" - этот термин он чаще всего использует для обозначения военизированной группировки, которая с 2014 года оказывается на всех фронтах, где Россия стремится оказывать влияние", - пишет корреспондент Le Figaro (перевод - inopressa.ru). в Москве Ален Барлюэ.

(...) "В 2015 году он уехал в Сирию бороться с джихадистами и "Исламским государством". Туда он ездил 4 раза, до 2019 года, в общей сложности проведя там два с половиной года. (...) В прошлом году он покинул ЧВК "Вагнер", затаив глубокую обиду на тех, кто, по его словам, украл победу у его товарищей, остававшихся в тени. "В Сирии мы сделали свою работу", - заявляет этот тайный свидетель долгой войны. Он охотно позиционирует себя как "патриот", - указывает издание.

"Он нарушил закон молчания, даже не требуя защиты анонимности, для того, чтобы "говорить вслух об этих бойцах, правда о которых скрывается". Некоторые из них "герои", без стеснения утверждает он. (...) Марат скоро издаст книгу, он познакомил нас с ней раньше всех. Название книги "В одну реку дважды" противоречит высказыванию Гераклита о том, что в одну и ту же реку нельзя войти дважды. "Мне это удалось, - объясняет он. - То, что я не смог получить в армии, я обрел позже в "конторе".

"В книге, написанной от третьего лица, он - "Дед Мартин". "Дед" по-русски означает "дедушка", это его прозвище в группе Вагнера, а Вагнер под его пером превращается в ... "Бетховена". (...) Сентябрь 2015 года. Его первое двухмесячное пребывание в Сирии, в Латакии, недалеко от авиабазы Хмеймим, где русские разбили лагерь. В то время Москва только что взяла на себя военное обязательство поддержать режим Башара Асада. "Нам просто объяснили, что речь идет об отражении агрессии мирового империализма против хорошего президента Башара", - поясняет Марат. На месте российские военные, в том числе довольно высокопоставленные офицеры, с удивлением встретили наемников. "Я не знаю, кто принял решение отправить нас", - утверждает он. "Несомненно, была договоренность между руководителями российской и сирийской армий", - добавляет он. Их роль состояла в том, чтобы помогать сирийской армии, поддерживая ее операции в различных областях. Его специальностью была разведка", - говорится в статье.

(...) "Марату тогда было 49 лет, и в его жизни произошел новый поворот. Никогда не бывает слишком поздно. В детстве он мечтал носить форму и служить стране в роли летчика или бойца спецназа. После учебы в Узбекистане он поступил в военное училище в Рязани. Десять лет прослужил в армии, уйдя в 1993 году в отставку в звании "старший лейтенант, - пишет Le Figaro. - (...) "В 90-е годы офицеру было непросто найти работу в гражданской жизни", - вспоминает он. В Сибири, как и везде в России, в "деловом мире" были широко распространены насилие и сведение счетов. "В 1994 году, после серии злоключений, я в целях самозащиты выстрелил в гангстера, который контролировал город. Меня приговорили к трем годам лишения свободы и освободили в 1997 году", - признается Марат. (...)

"В начале 2015 года один знакомый рассказал ему о ЧВК "Вагнер". Он успешно прошел собеседование. "В то время отбор был строгим, - рассказывает он. - Мне объяснили, что миссия заключается в защите и продвижении интересов страны и что нужно быть готовым к участию в войне. При этом делался акцент на патриотический аспект. Для меня это было важно, моей мотивацией было зарабатывать деньги, но не только. Мне понравилось, когда мне открыто сказали: подумай хорошенько, потому что тебя могут убить или вывести из строя. Решай, готов ты или нет...". С самого начала для него было очевидно, что он присоединяется к вооруженным силам, связанным с властью. "Если тебе дают оружие войны, то значит позади обязательно стоит государство...", - сказал он.

"Затем он потратил три месяца на подготовку. "Я сразу почувствовал себя хорошо. Я восстановил утраченные навыки и изучил новые. Для обучения у нас было такое же вооружение, что и у официальной армии, включая минометы, артиллерию и танки", - описывает он.- (...) Компания была настоящей маленькой армией. Не было только летчиков и подводников. Остальные специальности были представлены". Теперь Мартина окружали самые разные люди: закоренелые наемники, которые не знали, как заработать на жизнь, те, кто прошел через горячие точки, такие как Донбасс, и те, кому дорога в армию была закрыта по разным причинам", говорится в статье.

(...) "С начала 2016 года, пока гремела битва за Пальмиру, бойцы группы Вагнера и сирийцы действовали раздельно. Знаменитый древний город был в первый раз захвачен ИГИЛ в мае 2015 года, затем в марте 2016 года его отвоевала сирийская армия, а затем он снова попал в руки джихадистов в декабре 2016 года. "Военные шли позади, мы наступали, впереди, чтобы захватить территорию. А затем прибыла армия, чтобы сделать фотографии", - объясняет он.

"Хотя наш свидетель отказывается вдаваться в подробности, похоже, что группа Вагнера имеет свои особые правила, свою особую иерархическую цепочку и присуждает свои собственные награды, бонусы и награды, такие как эта медаль "за поражение ИГИЛ". Марат гордо ее показывает, - сообщает Ален Барлюэ. - Члены группы не подчиняются приказам командных эшелонов российских вооруженных сил, а формулирование задач явным образом происходит на высшем уровне штабов. "Вагнер действует не на индивидуальной основе", - настаивает он.

"В его рассказе часто упоминаются недостатки сирийской армии. "Она не умеет сражаться, у нее очень низкий уровень подготовки и нет никакой мотивации. Даже при поддержке российского спецназа, авиации и артиллерии сирийская армия была не в состоянии достичь своих военных целей ". "За нее работали мы", - повторяет он.

"По его рассказам, российская пехота редко участвует в боевых действиях и мало выходит за пределы своих баз. Даже элитные подразделения, такие как ГРУ, армейская разведывательная служба, ограничиваются мониторингом стратегических территорий. Он объясняет, что силы специального назначения используются не по назначению в качестве передовых штурмовых отрядов, тогда как они должны заниматься диверсиями, разведкой и саботажем", - передает автор статьи.

"И наоборот, ИГИЛ кажется ему "сильным и опасным, хорошо организованным, мобильным, очень мотивированным благодаря своей идеологической подготовке". Враг "дисциплинированный и хорошо вооруженный, безжалостный и садистский, готовый пожертвовать собой", - говорит Марат.

"Российские наемники получают 8 500 рублей (100 евро по текущему курсу), когда есть боевые действия, 6 000 рублей (70 евро), когда их нет, офицеры получают 10 000 рублей (120 евро). Также есть бонусы, особенно при травмах. Семьи погибших получают по 5 млн рублей (59 тыс. евро). Он мог зарабатывать 240 000 рублей в месяц - меньше 3000 евро. "Кто согласится на риск умереть за 3000 евро?" - спрашивает он. "Американец получает 800 долларов в день только за то, что он действует как телохранитель", - отмечает он. Но он особо не жалуется. По российским меркам эта зарплата считается приличной. Его сбережения позволили ему купить квартиру в Подмосковье", - пишет Le Figaro.

(...) "У Марата тоже есть свои красные линии. Из-за осторожности, дисциплинированности старого солдата или просто преданности он исключает разговор на некоторые деликатные темы, - указывает Барлюэ. - Так, он отказывается упоминать Дмитрия Уткина по прозвищу "Вагнер", бывшего командира батальона ГРУ и основателя группы. Он также не хочет говорить о Евгении Пригожине, предполагаемом крестном отце "конторы". Этих двух людей наш свидетель должен был хорошо знать, по данным русскоязычного сайта "Медуза".

"С другой стороны, его беспокоит вопрос о бесчинствах, в которых упрекают ЧВК "Вагнер", и он довольно подробно отвечает на вопросы о них. Марат утверждает, что никогда лично не был свидетелем нарушений прав человека, совершенных сотрудниками "конторы". С другой стороны, он повторяет, что видел, как сирийская армия занималась разбоем и грабежом. Конечно, он знает ужасное видео, в котором изображено, как четыре предполагаемых "вагнеровца" бьют сирийца кувалдой перед тем, как расчленить его. Он отрицает, что знал этих людей", - говорится в публикации.

(...) "Из-за всей этой жестокости у ЧВК "Вагнер" плохой имидж на Западе. Нужно провести расследование и сурово осудить их, чтобы отмыть нас от того пятна", - подчеркивает он. "Никто не оспаривает необходимость бороться с ИГИЛ, и мы сделали это лучше, чем кто-либо другой. Некоторые из нас погибли за это. Несправедливо полагать, что все наши ребята - преступники. Мои боевые товарищи заслуживают более уважительного отношения", - заявляет он.

(...) "Используя "вагнеровцев", руководители российской армии могут минимизировать официальные потери и присвоить себе наши военные результаты, не заморачиваясь планированием операций, что всегда сложно, и не требуя хорошего уровня подготовки войск. Всю работу проделываем мы, - объясняет он. - Все довольствуются хорошими отчетами и красивыми изображениями. А кроме того, благодаря этому они получают награды и повышения в звании"...

(...) "В 2019 году разочарованный Марат ушел из ЧВК "Вагнер". В течение некоторого времени получаемое ими вооружение стало менее современным, а боеприпасы были ограничены. По какой причине? "Возможно, "контора" и ее боевые успехи вызвали зависть в вооруженных силах", - предполагает он. Многие из его товарищей уехали в Африку, где условия менее опасны. Уровень набираемого контингента снизился, профессионализм упал. "Общая проблема для России", - считает он. Внутри самой "конторы" атмосфера ухудшилась, "братства по оружию" больше не существует, сетует он.

"Сейчас он находится в поисках признания. Своей книгой он хочет "воздать должное своим павшим товарищам", а также "рассказать о том, что на самом деле происходит в Сирии". "Если мы громко заговорим об этих людях, правда о которых уничтожается, то лицемеры и моралисты больше не смогут избежать своей ответственности": говоря это, он указывает пальцем на российских политиков и генералов. Он утверждает, что все они прикрываются "патриотизмом", в то время как занимаются лишь тем, что используют для собственной выгоды "работу", проделанную группой Вагнера в Сирии", - резюмирует Ален Барлюэ.

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