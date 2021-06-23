ICAO представит предварительный отчет по захвату самолетом Ryanair 25 июня 3 23.06.2021, 17:37

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Иллюстрационное фото

Полный отчет с фактами и выводами будет представлен на следующей сессии.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) представит предварительный отчет по ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске 25 июня, в пятницу. Об этом организация сообщила в Twitter.

На прошлой неделе ICAO заявила, что промежуточный отчет будет готов ориентировочно 23 июня.

Полный отчет с фактами и выводами будет представлен на следующей сессии Совета ICAO, которая начнется 13 сентября.

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