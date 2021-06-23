ICAO представит предварительный отчет по захвату самолетом Ryanair 25 июня

ICAO представит предварительный отчет по захвату самолетом Ryanair 25 июня3
- 23.06.2021, 17:37
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Полный отчет с фактами и выводами будет представлен на следующей сессии.
Международная организация гражданской авиации (ICAO) представит предварительный отчет по ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске 25 июня, в пятницу. Об этом организация сообщила в Twitter.
На прошлой неделе ICAO заявила, что промежуточный отчет будет готов ориентировочно 23 июня.
Полный отчет с фактами и выводами будет представлен на следующей сессии Совета ICAO, которая начнется 13 сентября.