закрыть
23 июня 2021, среда, 19:12
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Сим сим, Хартия 97!
Рубрики

ICAO представит предварительный отчет по захвату самолетом Ryanair 25 июня

3
  • 23.06.2021, 17:37
  • 5,806
ICAO представит предварительный отчет по захвату самолетом Ryanair 25 июня
Иллюстрационное фото

Полный отчет с фактами и выводами будет представлен на следующей сессии.

Международная организация гражданской авиации (ICAO) представит предварительный отчет по ситуации с посадкой самолета Ryanair в Минске 25 июня, в пятницу. Об этом организация сообщила в Twitter.

На прошлой неделе ICAO заявила, что промежуточный отчет будет готов ориентировочно 23 июня.

Полный отчет с фактами и выводами будет представлен на следующей сессии Совета ICAO, которая начнется 13 сентября.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

популярное за неделю

Мнение

Рабочие, вы незаменимы!
Рабочие, вы незаменимы! Артем Черников
Большой стиль возвращается
Большой стиль возвращается Андрей Санников
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается!
Осторожней, огольцы, вертикаль шатается! Владимир Халип
Кто станет преемником Путина?
Кто станет преемником Путина? Леонид Невзлин