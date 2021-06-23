Леса Гомельской и Гродненской областей полностью закрыты для посещения 23.06.2021, 20:04

Отдых в лесу запрещен уже в 80 районах Беларуси из 118.

Запреты на посещение гражданами лесных угодий введены уже в 80 регионах Беларуси, информация об этом размещена на сайте Министерства лесного хозяйства республики.

Причина таких ограничений – очень жаркая погода, которая установилась в стране в последние дни: столбики термометров местами поднялись выше отметки +35°С.

По информации Минлесхоза, запреты на посещения лесов введены уже в 80 районах республики.

Полностью закрыты для посещения гражданами леса Гомельской и Гродненской областей, практически 90% – в Могилевской. В остальных также есть ограничения. Наиболее благоприятная обстановка – в Брестской области, там запрет действует только в Ивацевичском районе.

За нарушение запрета о посещении леса можно получить штраф в размере до 25 базовых величин (до 675 рублей). Если же действия человека стали причиной лесного пожара, то нарушителю грозит от 25 до 50 базовых величин (до 1350 рублей).

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