The Guardian: Новая украинская тактика застала российские войска врасплох 1 11.06.2026, 11:07

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Сухопутная дорога в Крым стала «трассой смерти».

Беспилотники атакуют пути снабжения на маршруте, соединяющим оккупированные территории Украины со страной-агрессором Россией. Силы обороны не раскрывают подробностей тактики, но, судя по всему, она застала врага врасплох.

Об этом в четверг, 11 июня, пишет The Guardian, посвятив развернутый материал украинским ударам по трассе Р-280, ведущей из Ростова-на-Дону (РФ) в аннексированный Крым через оккупированные территории Украины.

Как отмечает автор публикации, российские оккупанты называют эту трассу Новороссия, однако украинские силы переименовали ее в «трассу смерти», поскольку теперь она под огневым контролем беспилотников Сили обороны, которые выслеживают российские транспортные колонны.

Для Москвы эта дорога, практически полностью закрытая для гражданского движения с конца прошлого месяца, имеет особое значение, отмечает автор статьи. Она является основным сухопутным коридором снабжения российских оккупационных войск на юге, которые обходят уязвимый Керченский мост.

Водители записывают кадры, на которых запечатлены не только сгоревшие грузовики на обочине дороги. На некоторых видео зафиксированы также атаки БПЛА.

На этой неделе движение по Чонгарскому мосту, соединяющему оккупированную часть Херсонской области с аннексированным Крымом, также было остановлено после серии атак украинских дронов, напоминает The Guardian.

Цель украинских ударов — поражение вражеских целей на расстоянии от 20 до 200 километров от линии фронта, с фокусом на логистику и пути снабжения.

В публикации также приводятся данные, озвученные командующим Сил беспилотных систем ВСУ Робертом (Мадяром) Бровди. Во вторник, 9 июня, он заявил, что из-за системных ударов украинских дронов военный грузовой трафик на трассе Р-280 обвалился на 71%.

Украинские подразделения не разглашают деталей новой тактики, однако, вероятно, ее ключевым элементом является использование роев дронов для нанесения ударов по логистическим путям, в таком количестве, которое, судя по всему, застало российские войска врасплох, пишет The Guardian.

Известно, что в атаках были активно задействованы ударные беспилотники Hornet американского производства. Также Силы обороны, судя по всему, использовали новый украинский беспилотник Morrigan.

Коллаборант и так называемый «губернатор» Запорожской области Евгений Балицкий также утверждал, что украинские беспилотники дистанционно с дронов минируют трассу в районе временно оккупированного Россией Бердянска. Он призвал водителей «ограничить поездки без острой необходимости».

The Guardian также указывает, что новая украинская тактика была отмечена аналитиками, в том числе Институтом изучения войны (ISW).

В одном из недавних отчетов эксперты констатировали, что украинские удары средней дальности уже приносят ощутимые оперативные результаты, в том числе ослабление способности РФ использовать ключевые логистические пути, соединяющие Россию с оккупированным Крымом, включая автомагистраль М-14 Ростов-Крым, а также логистические маршруты, соединяющие оккупированные территории юга Украины с Донецком.

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