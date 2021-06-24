Евро-2020: Португалия сыграла вничью с Францией, Германия – с Венгрией 24.06.2021, 7:45

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Команды Словакии и Польши завершили выступление на турнире.

В 3-м туре группового этапа Евро-2020 сборная Испании в Севилье разгромила Словакию (5:0), Швеция в Санкт-Петербурге одолела Польшу (3:2), сообщает tribuna.com.

Швеция вышла в 1/8 финала с первого места в группе, Испания – со второго. Словаки финишировали третьими, поляки – четвертыми. Обе команды завершила выступление на турнире.

3-й тур

Группа Е

Швеция – Польша 3:2 (1:0, 2:2)

Дата проведения

23 июня, 19.00, «Газпром Арена»

Онлайн матча

Голы:

1:0 – 2 Форсберг, 2:0 – 59 Форсберг, 2:1 – 61 Левандовски, 2:2 – 84 Левандовски, 3:2 – 90 Классон.

Швеция – Ольсен, Люстиг (Крафт, 68), Линделеф, Даниэльссон, Аугустинссон, Ларссон, Ольссон, Экдаль, Форсберг (Классон, 77), Квайсон (Кулусевски, 55), Исак (Берг, 68).

Польша – Шченсны, Берешиньски, Глик, Беднарек, Юзвяк (Шверчок, 61), Крыховяк (Плахета, 78), Клих (Козловски, 73), Пухач (Франковски, 46), Зелиньски, Швидерски, Левандовски.

Предупреждения:

Даниэльссон (10), Крыховяк (74), Глик (83).

Словакия – Испания 0:5 (0:2, 0:3)

Дата проведения

23 июня, 19.00, «Ла Картуха»

Онлайн матча

Голы:

0:1 – 30, автогол Дубравка, 0:2 – 45 Лапорт, 0:3 – 56 Сарабия, 0:4 – 67 Ферран Торрес, 0:5 – 71, автогол Куцка.

Словакия – Дубравка, Пекарик, Шатка, Шкриньяр, Губочан, Куцка, Громада (Лоботка, 46), Гараслин (Суслов, 69), Гамшик (Бенеш, 90), Мак (Вайсс, 69), Дуда (Дюриш, 46).

Испания – Унаи Симон, Аспиликуэта (Ойарсабаль, 77), Эрик Гарсия (Пау Торрес, 71), Лапорт, Альба, Коке, Бускетс (Тиаго Алькантара, 71), Педри, Сарабия, Мората (Ферран Торрес, 66), Жерар Морено (Траоре, 77).

Предупреждения:

Дуда (12), Бускетс (40), Альба (60), Шкриньяр (90).

Группа F

Германия – Венгрия 2:2 (0:1, 2:1)

Дата проведения

23 июня, 22.00, «Альянц-Арена»

Онлайн матча

Голы:

0:1 – 11 Салаи, 1:1 – 66 Хавертц, 1:2 – 68 Шафер, 2:2 – 84 Горетцка.

Германия – Нойер, Гинтер (Фолланд, 82), Хуммельс, Рюдигер, Киммих, Гюндоган (Горетцка, 58), Кроос, Гозенс (Мусиала, 82), Хавертц (Вернер, 67), Сане, Гнабри (Мюллер, 67).

Венгрия – Гулачи, Него, Ботка, Орбан, Салаи, Фиола (Николич, 88), Кляйнхайслер (Ловренчич, 89), Надь, Шафер, Шаллаи (Шен, 75), Салаи (Варга, 82).

Предупреждения:

Ботка (28), Гюндоган (29), Сане (61), Салаи (64), Фиола (66).

Португалия – Франция 2:2 (1:1, 1:1)

Дата проведения

23 июня, 22.00, «Пушкаш Арена»

Онлайн матча

Голы:

1:0 – 30, пенальти Роналду, 1:1 – 45, пенальти Бензема, 1:2 – 47 Бензема, 2:2 – 60, пенальти Роналду.

Португалия – Руй Патрисиу, Семеду (Диогу Далот, 79), Пепе, Рубен Диаш, Геррейру, Данилу Перейра (Пальинья, 46), Бернарду Силва (Бруну Фернандеш, 72), Моутинью (Рубен Невеш, 73), Саншеш (Сержиу Оливейра, 88), Диогу Жота, Роналду.

Франция – Льорис, Кунде, Варан, Кимпембе, Люка Эрнандес (Динь, 46; Рабьо, 52), Погба, Канте, Толиссо (Коман, 66), Гризманн (Сиссоко, 87), Мбаппе, Бензема.

Предупреждения:

Льорис (27), Люка Эрнандес (36), Гризманн (39), Кимпембе (83).

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