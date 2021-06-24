В Беларуси снова подорожало топливо 24.06.2021, 11:29

За год бензин вырос на на 10% и более.

В Беларуси снова дорожает топливо. Это будет 18 раз с начала 2021 года. И снова на копейку. Таким образом, бензин вырос в цене в Беларуси на 10% и более.

«С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на моторное топливо предельный уровень розничных цен на АЗС изменяется с 24 июня 2021 г», — так в госмонополисте «Белнефтехим» объяснили очередное повышение цен на автомобильное топливо.

Новые цены на топливо:

АИ-92-К5-Евро — 1,88 рубля,

АИ-95-К5-Евро – 1,98 рубля,

АИ-98-К5-Евро – 2,20 рубля,

Дизельное топливо – 1,98 рубля.

Стоит отметить, что последний раз топливо дорожало 15 июня.

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