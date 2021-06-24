В Беларуси снова подорожало топливо
- 24.06.2021, 11:29
За год бензин вырос на на 10% и более.
В Беларуси снова дорожает топливо. Это будет 18 раз с начала 2021 года. И снова на копейку. Таким образом, бензин вырос в цене в Беларуси на 10% и более.
«С учетом мониторинга ситуации на рынке нефти и сопредельных рынках нефтепродуктов и в соответствии с принятой концерном стратегией сдержанной индексации цен на моторное топливо предельный уровень розничных цен на АЗС изменяется с 24 июня 2021 г», — так в госмонополисте «Белнефтехим» объяснили очередное повышение цен на автомобильное топливо.
Новые цены на топливо:
АИ-92-К5-Евро — 1,88 рубля,
АИ-95-К5-Евро – 1,98 рубля,
АИ-98-К5-Евро – 2,20 рубля,
Дизельное топливо – 1,98 рубля.
Стоит отметить, что последний раз топливо дорожало 15 июня.