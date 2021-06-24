В Британии третий день подряд фиксируют самое высокое с февраля число новых случаев COVID 24.06.2021, 20:15

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Фото: Stefan Rousseau/PA Images/Getty Images

Отмена локдауна под угрозой срыва.

Великобритания сообщила о 16 703 новых случаев коронавируса и 21 смерти. Это является очередным антирекордом с февраля.

Об этом сообщает Sky News.

Последние несколько дней наблюдается общая тенденция роста числа случаев и смертности.

Вчера сообщалось о 16 135 случаев коронавируса за предыдущие сутки, что было самым высоким показателем с 6 февраля. А 22 июня в Великобритании сообщалось о 11 625 новых случаях COVID-19, что на тот момент было самым высоким показателем с середины февраля.

Между тем за минувшие сутки еще 207 647 человек получили первую дозу вакцины, а 167 988 - вторую.

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок ранее сообщил, что в Великобритании отмена локдауна под угрозой срыва из-за нового Delta-вариант коронавируса, случаи заражения которым начали фиксировать по стране. Он отметил, что единственным спасением от нового коронавируса может быть полная вакцинация населения. При этом, жители должны получить две вакцины.

Правительство Великобритании рассматривает возможность сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для медицинских работников. По мнению чиновников, это может помочь остановить распространение COVID-19 в больницах.

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