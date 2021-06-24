В ночь с 26 на 27 июня будут недоступны сервисы «Беларусбанка» 2 24.06.2021, 21:38

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Будут недоступны операции с наличными и платежными картами.

С 23:00 26 июня до 07:00 27 июня в подразделениях «Беларусбанка», АИС «Расчет» (ЕРИП) и каналах дистанционного банковского обслуживания будут недоступны операции по вкладным счетам физлиц и погашению кредитов.

Как сообщает пресс-служба «Беларусбанка», это связано с проведением технологических работ.

Также 27 июня с 01:00 до 02:00 в подразделениях банка будут недоступны операции с денежной наличностью и платежными картами.

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