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Склады в промышленности Беларуси вновь трещат по швам

  • 26.06.2021, 9:22
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Склады в промышленности Беларуси вновь трещат по швам

Наибольший уровень складских запасов — на предприятиях Минской области.

За май 2021 года запасы готовой продукции на промышленных предприятиях в денежном выражении увеличились, свидетельствуют данные Белстата, пишут naviny.online.

Соотношение запасов готовой продукции к среднемесячному объему производства на 1 июня составило 59,6% против 81,4% на 1 июня 2020-го. Таким образом, за год снижение составило 21,8 процентного пункта.

В денежном выражении запасы готовой продукции на складах промышленных предприятий в мае увеличились на 89,3 млн до 5 млрд 637 млн рублей.

В январе запасы выросли на 408,8 млн рублей, в феврале — на 174,7 млн, в марте — снизились на 66,8 млн, за апрель — на 43,5 млн.

По итогам пяти месяцев 2021 года наибольший уровень складских запасов был на предприятиях Минской области — 93% среднемесячного объема производства. Затем следуют Минск (86,5%), Брестская (73,2%), Гродненская (64,3%) и Могилевская (55,6%) области.

Наименьший уровень складских запасов традиционно зафиксирован в Витебской (41%) и Гомельской (22,9%) областях, где расположены нефтеперерабатывающие заводы.

Наиболее высокий уровень запасов готовой продукции на 1 июня наблюдался в производстве текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха (в 3,6 раза превысил среднемесячный объем производства), основных фармацевтических продуктов (в 1,9 раза).

В горнодобывающей промышленности соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 13,9% (на 1 июня 2020 года — 15,6%), в обрабатывающей — 69,4% (96,4%), в том числе в пищевой промышленности — 59,3% (69,1%), деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной отрасли, издательской деятельности — 63,2% (105,3%).

В металлургическом производстве этот показатель на 1 июня этого года составил 34,1% (38,7%), в производстве электрооборудования — 87,1% (103,6%), резиновых и прочих неметаллических минеральных продуктов — 88,4% (108,7%), транспортных средств и оборудования — 85% (120,4%), машин и оборудования — 133,7% (218,3%), химических продуктов — 44,7% (66%), в нефтепереработке — 3% (5,3%).

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