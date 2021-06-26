Кибер-партизаны опубликовали карту с адресами более 500 сотрудников Следственного комитета 30 26.06.2021, 17:55

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Никто не останется в тени преступной анонимности.

Белорусские кибер-партизаны сообщили в своем телеграм-канале о публикации карты с адресами более, чем 500 сотрудников Следственного комитета.

«Пока террористическая хунта бьется в конвульсиях от санкционных тисков, мы продолжаем публиковать данные работников карательных органов.

В каждом из подразделений есть свои виды и задачи. Мы давно видим всех вас и можем понять вклад того или иного ведомства.

Не думай, что если ты лично не бил дубиной и не пытал людей в спортзалах РУВД или ИВС, то тебя пронесло.

Каждый от секретаря БРСМа, до следователь в СК - это винтик в машине террора, который понесет ответственность за совершенные преступления против белорусов. А те, кто сейчас сидит в наглаженных рубашках в прохладных кабинетах вполне могут быть наказаны за преступное бездействие.

Мы с нашими друзьями подготовили карту, где +500 сотрудников СК. Тех, кто рисует людям адские дела по указке сверху. Также передали данные нашим друзьям из «Буслы Ляцяць».

Никто не останется в тени преступной анонимности», — написали кибер-партизаны.

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