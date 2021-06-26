В Минске на соревнованиях по триатлону задержали трех велосипедистов

В Минске на соревнованиях по триатлону задержали трех велосипедистов5
- 26.06.2021, 21:38
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Проводится разбирательство.
Во время соревнований по триатлону в Минске 26 июня были задержаны несколько велосипедистов.
«Трое мужчин «демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка», что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции», — сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».
«В настоящее время проводится разбирательство», — говорится в сообщении.
Триатлон — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавание, велогонка и бег.