В Минске на соревнованиях по триатлону задержали трех велосипедистов 5 26.06.2021, 21:38

4,902

Проводится разбирательство.

Во время соревнований по триатлону в Минске 26 июня были задержаны несколько велосипедистов.

«Трое мужчин «демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка», что явилось основанием для доставления их в территориальный орган милиции», — сообщает телеграм-канал «Милиция Минска».

«В настоящее время проводится разбирательство», — говорится в сообщении.

Триатлон — вид спорта, представляющий собой мультиспортивную гонку, состоящую из непрерывного последовательного прохождения ее участниками трех этапов: плавание, велогонка и бег.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».