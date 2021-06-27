Ученые совершили неожиданное открытие в атмосфере Марса 27.06.2021, 14:00

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Раньше Красная планета была совсем другой.

Европейская миссия «ЭкзоМарс – TG» опубликовала исследование по изотопному составу паров воды в атмосфере Марса, пишет «Вокруг света. Украина».

Водяного пара в марсианской атмосфере не более тысячной доли процента, однако по результатам исследований, это все же больше, чем предполагалось ранее, и больше, чем в верхних слоях атмосферы Земли. Пар состоит из молекул обычной и тяжелой воды (в нее входит не водород, а дейтерий – стабильный изотоп водорода, который также называют тяжелым водородом).

Ученые в течение года наблюдали за изменением концентрации паров обычной и тяжелой воды в разных частях Марса и сравнивали процессы с аналогичными на Земле. В нижних слоях атмосферы Марса доля дейтерия была в 4,9 раз выше, чем на нашей планете. Дело в том, что молекулы воды, содержащие дейтерий, труднее расщепляются и значительно реже улетучивается, а значит, этот изотоп водорода остается на планете, и его доля растет.

Марс терял воду именно в те моменты, когда подходил близко к Солнцу. Молекулы распадались на высоте 40-60 км под действием солнечного излучения. А в моменты, когда планета удалялась от светила, пары воды не улетучивались из атмосферы, распадаясь и соединяясь на небольших высотах, считают планетологи.

«Нынешняя марсианская атмосфера почти в пять раз больше обогащена дейтерием, чем земная, это дает прямое свидетельство того, что в «юности» Марс содержал гораздо больше воды, чем сейчас», — уверены исследователи.

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