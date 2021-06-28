Задержанных на соревновании по триатлону в Минске спортсменов отправили на сутки 5 28.06.2021, 16:38

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иллюстрационное фото

Им запретили на год посещать соревнования.

Задержанных на соревновании по триатлону спортсменов отправили на сутки и запретили на год посещать соревнования, сообщили tut.by их родственники.

Задержанных в суд не доставляли, их административные дела рассматривались дистанционно. Суд признал Юрия Семашко и Артема Казимирчика виновными по статье 24.23 КоАП («нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования, иного массового мероприятия») и назначил по 15 суток ареста каждому. Александру Клименкову дали 14 суток ареста за мелкое хулиганство. Всем на год запретили посещать физкультурно-спортивные сооружения во время проведения спортивно-массовых мероприятий, спортивных соревнований.

Напомним, троих участников минского триатлона задержали 26 июня. По словам МВД, они «демонстративно выкрикивали лозунги протестного толка».

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