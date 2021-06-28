Начальник Главного штаба ВС Беларуси внесен в санкционные списки Джерси 4 28.06.2021, 19:30

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Андрей Гурцевич

фото: euroradio.fm

Его обвиняют в причастности к посадке рейса Ryanair в Минске.

Андрей Гурцевич — начальник Главного штаба вооружённых сил Беларуси и первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО — внесен в санкционные списки острова Джерси. Об этом сообщает сайт www.gov.je, на котором размещается официальная информация о Джерси и об общественных сервисах, работающих на острове, передает euroradio.fm.

Гурцевича обвиняют в причастности к посадке рейса Ryanair FR4978 в Минске, "задержанию самолета, его пассажиров и экипажа", а также аресту оппозиционного журналиста и активиста гражданского общества Романа Протасевича и его партнёра Софьи Сапега. "Таким образом, Андрей Гурцевич несет ответственность за преследование гражданского общество и демократической оппозиции в Беларуси и тем самым подрывает там демократию и верховенство закона", — сказано в мотивировочной части о внесении белорусского генерал-майора в блэклист.

Бейливик Джерси — популярный офшор. Этот остров в проливе Ла-Манш — Коронное владение Британской короны, которое, однако не является частью Великобритании. Джерси имеет собственный парламент — Штаты Джерси. В состав коронного владения Джерси входят также несколько маленьких островов.

Ровно неделю назад Великобритания присоединилась к "четвёртому пакету" санкций Евросоюза. В британском списке двое юридических и 11 физических лиц.

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