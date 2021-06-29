Полное исчезновение валюты, сильнейшая девальвация, суверенный дефолт: как санкции обрушат луканомику 3 29.06.2021, 7:46

12,580

ВВП Беларуси сократится на 20%, доходы бюджета — на четверть.

Специалисты подсчитали, каковы возможные потери валовой и чистой валютной выручки от санкций Евросоюза, а также при условии присоединения к ним Украины. И «прикинули», какова станет ситуация в стране при условии возможных более масштабных санкций с участием США, пишет «Инфобанк».

Итак, Беларусь все-таки попала под т.н. «секторальные» санкции Евросоюза – самые сильные за всю историю. Официальный документ, определяющий их, опубликован 24 июня.

Этот документ предусматривает:

замораживание денежных средств и активов, запрет на предоставление финансовых и экономических ресурсов лицам, организациям и органам, ответственным за серьезные нарушения прав человека и подавление гражданского общества и демократической оппозиции, или чья деятельность иным образом подрывают демократию или верховенство закона в Беларуси, или кто извлекает выгоду из режима

запрет на оказание технической помощи, связанной с товарами и технологиями, перечисленными в Военном Списке Евросоюза, или связанных с поставкой, производством, обслуживанием и использованием таких товаров

запрет на экспорт оборудования, которое может быть использовано для внутренних репрессий – любым физическим и юридическим лицам в Беларуси или для использования в Беларуси, и запрет на предоставление технической помощи, а также брокерских услуг, финансирования или финансовой помощи при приобретении для такого оборудования

освобождение от запрета на экспорт биатлонного оборудования и отступление от запрета на экспорт некоторых типов малокалиберных спортивных винтовок, пистолетов и малокалиберных боеприпасов, запрета на оказание помощи или связанных с ними услуг, признавая, при этом, что экспорт такого оборудования должен быть ограничен

приземление и взлет белорусских авиаперевозчиков на территории Евросоюза и полет над территорией Евросоюза

запрет на продажу, поставку, передачу или экспорт оборудования, технологий или программного обеспечения, которое предназначено в первую очередь для использования в целях мониторинга или перехвата белорусскими властями или от их имени Интернета и телефонной связи в мобильных или фиксированных сетях

запрет на продажу, поставку или передачу предметов двойного назначения указанным лицам, организациям и органам в Беларуси для использования в военных целях

введение дополнительных торговых ограничений в отношении нефтепродуктов, хлорида калия («поташа») и товаров, используемых для производства или изготовления табачных изделий

ограничения Правительству Беларуси и белорусским государственным финансовым учреждениям на доступ к рынку капитала Евросоюза

запрет на предоставление страхования и перестрахования Правительству Беларуси и белорусским государственным органам, и агентствам, отдельные запреты Европейскому инвестиционному банку в отношении проектов в госсекторе.

Разберемся, насколько они будут страшны для экономики и финансов Беларуси, повлияют ли они на белорусский рубль?

Во всем указанном выше санкционном списке главное, что способно существенно повлиять на финансово-экономическое состояние Беларуси – это пункты:

введение дополнительных торговых ограничений в отношении нефтепродуктов, хлорида калия («поташа») и товаров, используемых для производства или изготовления табачных изделий

ограничения Правительству Беларуси и белорусским государственным финансовым учреждениям на доступ к рынку капитала Евросоюза

Но последний пункт по факту уже и так действует, прикрыта разве что последняя «лазейка» взять денег чисто по банковской линии, да то только для трех, хотя и самых главных, банков – Беларусбанка, Белинвестбанка и Белагропромбанка.

Основной же экономический пункт – это секторальные санкции в отношении нефтяного, калийного и табачного секторов.

1. Нефтяной сектор

Нефтепереработка в нашей стране всегда была одним из главных секторов в экономике, еще со времен СССР. В период же суверенной Беларуси роль нефтяного сектора значительно повысилась: экспорт нефтепродуктов оказался в ряду главных, а в отдельные годы – главнейших, «добытчиков» твердой валюты.

Так, из всего товарного экспорта Беларуси в 2020 году в размере $29,04 млрд (по методологии, которой пользуется Белстат), экспорт по виду деятельности «производство кокса и продуктов нефтепереработки» составил $3,094 млрд, в том числе чисто нефтепродуктов (по коду ТН ВЭД 2710) – $2,748 млрд (почти 8,5 млн тонн по средней цене $324/т), а это 9,5% всего экспорта.

В 2021-м за 4 месяца весь экспорт товаров – $11,41 млрд, и в этой сумме выручка от экспорта нефтепродуктов (по коду 2710) – $1,467 млрд (3,391 млн тонн по средней цене $432/т), или 12,8% всего экспорта.

Кроме непосредственно нефтепродуктов (код ТН ВЭД 2710), белорусский нефтяной экспорт представлен нефтяными газами (271129), вазелинами/парафинами/восками (2712), нефтяным коксом и битумом (2713), асфальтом и битумом (2715).

За последние 12 месяцев (с мая 2020 года по апрель 2021-го) этих нефтяных товаров было экспортировано 12,5 млн тонн на сумму $3,92 млрд. Что есть 12,3% о всего товарного экспорта Беларуси ($32,015 млрд за этот 12-месячный период).

Сегодняшние объемы – за 2020 год и начало 2021-го – совсем незначительные относительно былых времен, когда спрос на нефть был намного больше: существенно выше ее цена, чем в ковид-кризис, и значительно больше объемы ее продаж. Тем более – относительно 2011-12 гг., когда действовали знаменитые «растворительные схемы» при экспорте нефтепродуктов.

Но с удорожанием нефти, а оно идет прямо сейчас, сумма нефтяного экспорта и его доля во всем экспорте растет. До падения цен на нефть, которое произошло в 2014-м, удельный вес экспорта нефтяных продуктов был не меньше 25% всего товарного экспорта Беларуси.

По итогам 2021-го экспорт нефтепродуктов из Беларуси мог бы вырасти до $7 млрд при сохранении сегодняшнего объема в 12,5 млн тонн в год (нефть может подорожать свыше $80/бар.) Это было бы под 18% всего товарного экспорта Беларуси.

Но теперь этого не будет: Евросоюз ввел запрет на импорт из Беларуси всех этих нефтепродуктов – по всем товарным кодам.

Текущая в Беларусь «река нефтедолларов» сильно обмелеет, ведь именно в Европу Беларусь экспортирует главный объем нефтепродуктов: из 8,5 млн тонн, проданных за рубеж в 2020 году нефтепродуктов, 4,9 млн тонн проданы за пределы СНГ, а из этого объема основная часть – в страны ЕС. Выручка от нефтяного экспорта из Беларуси в ЕС в 2020-м – где-то $1,4 млрд.

На втором месте по импорту белорусских нефтепродуктов – Украина. Именно туда идет почти все, что фиксируется в списке нефтяного экспорта в страны СНГ. А по деньгам в Украину идет нефтяной экспорт практически такой же, как в Евросоюз.

Из 3,6 млн тонн нефтепродуктов (по коду 2710), поставленных в СНГ, 3,2 млн тонн – это в Украину. И там велик удельный вес наиболее дорогих нефтепродуктов – бензина, дизельного топлива.

А добавив еще остальные продукты нефтепереработки (Украина сейчас закупает очень много битума и асфальта у Беларуси в рамках госпрограммы по дорожному строительству), весь этот экспорт составил в 2020-м 3,8 млн тонн, на сумму более чем $1,4 млрд – в год дешевой нефти.

Но Украина пока не присоединилась к этим санкциям. Хотя вероятность того, что присоединится, несмотря на то, что понесет от этого потери, довольно высока. Ведь трудно будет объяснить, почему Евросоюз должен вводить санкции против России в поддержку Украины, неся потери, а Украина в таких же условиях – нет.

Если Украина, все-таки, НЕ присоединится к санкциям, то эффект от прекращения импорта Евросоюзом нефтепродуктов из Беларуси в виде сокращения чистого притока валюты, будет не очень существенным.

Ведь указанные выше цифры экспорта – это валовая выручка, и Беларусь потеряет половину ее. Но ведь наполовину упадет и сумма затраченной валюты на импорт сырой нефти из России – столько много нефти покупать уже надо.

Затраты Беларуси на импорт нефти составили:

за весь 2020 год – $3,891 млрд: куплено 16,0 млн тонн по средней цене $244/т

за январь-апрель 2021-го – $2,167 млрд: куплено 5,58 млн тонн по средней цене $388/т

за последние 12 месяцев (с мая 2020 года по апрель 2021-го) – $5,423 млрд: 17,94 млн тонн по $302/т в среднем.

С удорожанием нефти в этом году до $80/бар. общие траты долларов на ее импорт могли бы вырасти до $7 млрд при том же, что и в прошлом году, объеме импорта нефти. Но теперь столько тратить валюты на импорт не надо будет.

Итак, получается, что введенные Евросоюзом санкции в отношении нефтепродуктов из Беларуси:

без присоединения к ним Украины, приводят к потере валютной выручки до $3 млрд в год (по сегодняшним ценам нефтепродуктов).

если же Украина присоединится к санкциям – тогда до $6 млрд годовых потерь валютной выручки.

(Как выше сказано, вся годовая выручка от экспорта нефтепродуктов могла бы составить примерно $7 млрд по сегодняшним ценам, после $3,1 млрд в 2020-м – в год низких цен и низкого спроса на нефть).

Но одновременно эти санкции будут способствовать сокращению расходов на импорт нефти: покупать ее придется только для собственных нужд и, немного, для оставшегося вне санкций экспорта.

Вместо 18 млн тонн импортировать нужно будет:

13 млн, если к санкциям не присоединится Украина

9,5 млн тонн – если Украина к санкциям присоединится

(Для собственных нужд Беларуси нефти нужно не более 7 млн тонн).

Эта «экономия» от сокращения импорта нефти может составить по сегодняшним ценам нефти:

до $2,5 млрд в год в случае если к санкциям не присоединится Украина

до $5 млрд – если Украина к санкциям присоединится.

Получается, что:

чистые валютные потери Беларуси от прекращения экспорта нефтепродуктов в Евросоюз могут составить до $500 млн в год.

но если нефтепродукты престанет покупать еще и Украина – до $1 млрд в год по сегодняшним ($75/бар.) ценам на нефть.

При этом возможна помощь России, которая может заместить выпавшие белорусские объемы своими, а часть белорусских нефтепродуктов при этом впустить на свой рынок. Потери Беларуси в таком случае будут немного меньшими.

Мало того, известно, что Беларусь главные деньги в этом «нефтебизнесе» зарабатывает за счет «политически низкой» цене нефти из России – меньшей на сумму экспортной пошлины. Пошлина на экспорт нефтепродуктов попадает, таким образом, в бюджет Беларуси. Это значительные деньги для белорусского бюджета.

Но с каждым годом налоговый маневр в России уменьшает эту маржу в пользу Беларуси. И «плюс» этот от «нефтебизнеса», значит, будет сокращаться «естественным» образом, безо всяких санкций.

Тем не менее, даже если чистые валютные потери для Беларуси от нефтяных санкций Евросоюза окажутся не такими уж и большими, то сокращение работы нефтехимической отрасли Беларуси на треть – будет заметным ударом для бюджета.

Если же к санкциям присоединится Украина – это будет означать потерю 2/3 объема белоруской нефтехимии. Работать в таком случае она будет в основном на внутренний рынок, и немного на российский. Потери бюджета и ВВП при этом будут уже значимыми.

Кроме того, может возникнуть проблема технологического плана – как работать НПЗ на таких малых объемах?

2. Калийный сектор

В отличие от нефтяного экспорта, экспорт калийных удобрений не отягощен импортом: вся выручка от калийного экспорта – это «чистый валютный доход» (за минусом необходимого технологического импорта, который есть и в нефтепереработке).

То есть, не экспорт нефтепродуктов, для которого нужен импорт нефти, а экспорт калийных удобрений, для которого импорт сырья не нужен – главный в Беларуси добытчик твердой валюты.

Так, Беларусь получила валютной выручки от экспорта калийных удобрений:

за календарный 2020 год – $2,413 млрд: хлорида калия (код ТН ВЭД 31042) было продано за рубеж 7,143 млн тонн по средней цене $343/т.

за январь-апрель 2021-го – $834 млн: вывезено 2,496 млн тонн К2О по $334/т в среднем

за последние 12 месяцев (с мая 2020 года по апрель 2021-го) – $2,542 млрд: 7,751 млн тонн К2О по $328/т.

Динамика валютной выручки зависит от динамики мировых цен на калийные удобрения и объема экспорта калия. Но если объем за последние 12 лет существенно вырос (в несколько раз), то выручка выросла не так значительно: мировые цены за это время заметно упали: в 2008-09 гг. они были больше $500/т в среднем в тот период (до $800/т).

И если будет идти подъем цен (хотя бы до $350/т), а также рост объемов экспорта (до 8,5 млн т в годовом выражении), тогда выручка Беларуси от продажи калия за рубеж в календарном 2021 году может достигнуть $3 млрд.

Эта сумма – $3 млрд – будет чистым валютным доходом Беларуси от экспорта калия (им является вся валютная выручка).

Что, как минимум, в два, а то и в три раза превышает досанкционный чистый валютный «выхлоп» от экспорта 12 млн тонн нефтепродуктов (ведь здесь «чистый» означает разницу между выручкой от экспорта нефтепродуктов и стоимостью нефти, закупленной для нужд экспорта).

Поэтому санкционный удар по калийной экспортной отрасли мог бы в разы хуже отразиться на финансово-экономическом положении Беларуси, чем удар по экспорту нефтепродуктов.

Но на этот момент времени значимые санкции в отношении экспорта калийных удобрений из Беларуси не введены – тот вид хлорида калия, что является основным в экспорте Беларуси (хлорид калия с содержанием калия в пересчет на К2О не более 40%, но не более 62%, код ТН ВЭД 3104205), «выведен из-под удара»: его нет в санкционном перечне Евросоюза.

А те, что там присутствуют (с содержанием К2О до 40%, код 3104201, и свыше 62%, код 3104209) – не калийные удобрения, а применяются в химическом секторе и металлургии. То же – и в отношении группы калийсодержащих товаров с кодом 3105.

И на это есть две основные причины.

Во-первых, экспорт калийных удобрений в Евросоюз относительно небольшой. Главные объемы идут в Бразилию, Китай и Индию: в эти три страны в 2020 году поставлено 47% калийных удобрений (по сумме выручки). Еще 14.5% – в Индонезию, Малайзию и США. А в страны Евросоюза – всего только 8% (на сумму менее $200 млн).

Во-вторых, ограничение на транспортировку по территории и погрузку в портах такого большого объема товара не может не вызвать сильное ухудшение у транспортников и портовиков Литвы и Латвии. Которым придется оказывать помощь на сумму в несколько десятков (даже сотен, ведь транспортировки нефтепродуктов уже не будет) миллионов евро в год от Евросоюза.

Так что здесь Беларусь «пронесло»: главные санкции, которые могли бы очень сильно, больше, чем по санкции в отношении экспорта нефтепродуктов, ударить по финансовому положению Беларуси, не введены.

А максимальные потери от этого санкционного списка вряд ли превысят $100 млн в год, даже если к ним примкнет Украина.

Но существует серьезная опасность, что к этим санкциям Евросоюза поддержит США, реакция которых всегда намного более резкая, чем у Европы. И есть вероятность того, что в подобном санкционном списке США появится тот самый код – главного экспортного товара Беларуси – 3104205, калийные удобрения с содержанием К2О до 40%, код 3104201, и свыше 62%.

Это будет означать невозможность работы Белкалия с долларовыми счетами (они будут заблокированы, как и любые на них долларовые переводы). Это очень сильно затруднит экспорт калийных удобрений: продавать придется за местную валюту.

А если будут введены и т.н. «вторичные санкции», которые наказывают даже тех, кто будет покупать белорусский калий, то в этом случае экспорт удобрений прекратится полностью.

Что означает огромные валютные и бюджетные потери Беларуси, и полностью изменят финансово-экономическое состояние страны - до «венесуэльского».

3. Табачный сектор

Экспорт этого сектора закрыт «для посторонних глаз». И понятно почему. Мы каждую неделю видим новости о том, как раз за разом задерживается крупная (на сотни тысяч и даже миллионы долларов) контрабанда сигарет то на литовской, то на польской границах. О суммах прошедшей границу контрабанды и поставках ее в Россию, можно только догадываться.

Как и том, кто за всем этим стоит.

И здесь Евросоюз вводит санкции по всему спектру табачного производства, а именно на экспорт в Беларусь:

сигаретной бумаги и фильтров

табачного сырья (листьев табака)

оборудования для табачного производства.

И здесь также, как и в случае с калием, больший ущерб могут нанести США, если они примкнут «антитабачным» санкциям Евросоюза. Здесь как раз вероятность того, что это и произойдет, существенно выше. Какие суммы потерь и чьи карманы это ощутят, мы узнаем позже.

Итак, суммируем.

1. Санкции в отношении белорусских нефтепродуктов

Запрет – на импорт из Беларуси всех видов нефтепродуктов.

Для Беларуси это – значимые валовые валютные и бюджетные потери, но не очень большие чистые валютные потери (до $0,5 млрд в год). Платежный баланс останется «в плюсе». Может быть незначительная ослабление белорусского рубля.

При присоединении к санкциям Украины – большие валовые валютные и бюджетные потери, значимые чистые валютные потери (до $1 млрд в год). Платежный баланс уйдет «в минус», может произойти заметная девальвация белорусского рубля.

2. Санкции в отношении калийного экспорта

Запрет – на незначимую часть импорта калия из Беларуси, основной экспорт калийных удобрений не тронут Евросоюзом.

Для Беларуси это – совсем незначительные валютные и бюджетные потери. Платежный баланс изменений «не заметит», и угроз для белорусского рубля нет.

Если к этим санкциям примкнут США, введя, к тому же, санкции на весь калийных спектр, а еще и вторичные санкции – могут быть огромные валютные (до $3 млрд в год) и бюджетные потери. Платежный баланс уйдет «в глубокий минус». В Беларуси появится дефицит валюты в финансово-банковской системе, произойдет сильная девальвация белорусского рубля.

3. Санкции в отношении табачного сектора

Запрет на экспорт в Беларусь всего, что связано с производством сигарет. Потери для Беларуси – неизвестны.

Ощутимы они будут в случае аналогичных санкций США. И очень ощутимы они будут для отдельных лиц, связанных с реализацией сигарет.

4. Все санкции Евросоюза, плюс примыкание к ним Украины, плюс введение жестких санкций США, в т. ч. «вторичных»

Последствия:

производство и экспорт нефтепродуктов – падение на 2/3 (остается – для собственных нужд, небольшой экспорт)

производство и экспорт калийных удобрений – падение на 3/4 (остается то же: для себя и чуть-чуть на экспорт)

реальное падение ВВП – на 20%

поступления в бюджет – сокращение на 25% (вывозных таможенных пошлин, прибыли, налогов с зарплаты и в ФСЗН)

экспортная валютная выручка – сокращение на 1/3 (на $9-10 млрд в год)

чистый валютный приток сменяется большим чистым оттоком, полное исчезновение валютных запасов через полгода

сильнейшая девальвация белорусского рубля образца начала-середины 90-х годов.

суверенный дефолт.

Однако санкции предусматривают «временной лаг»: дается возможность исполнения уже заключенных контрактов, поэтому ожидать непосредственного влияния части санкций можно будет не раньше, чем через несколько месяцев, а всех в целом – не ранее 2022 года.

Но и период ожиданий санкций, особенно в случае присоединения к ним Украины и, тем более, США (последние – со своим жестким пакетом), окажется очень трудным для сегодняшних белорусских властей: подготовка контрагентов к прекращению работы с Беларусью, вывод денег бизнесом и населением из банков уже могут привести к негативным последствиям.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».