«Ходят слухи, что Путин называет Лукашенко «Лосем» и дал указание готовить условия для его устранения» 32 3.06.2021, 7:40

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фото: коммерсантъ

Даже для своего аппарата власти самозванец уже «абсолютный никто».

Судя по смурному и кислому выражению лиц членов белорусского правительства, Лукашенко уже никто не верит даже на уровне элит, пишет телеграм-канал «Сито Сократа».

Ведь для них он своего рода предатель, готовый в любой момент совершить непредсказуемые шаги ради спасения своей шкуры. Мало кому из местных чиновников это может нравится, поскольку в отличие от цивилизованной Европы, при диктаторском марионеточном режиме можно в любой момент угодить на Окрестина или вообще расстаться с жизнью, хоть от рук диктатора, хоть от грядущей народной расправы.

Тем более, что произошла катастрофическая девальвация имиджа белорусского царька, и он уже абсолютный никто. Ходят слухи, что Путин называет Лукашенко «Лосем» и дал указание готовить условия для его мягкого устранения. Сначала в ФСБ предлагали сценарий, как с гибелью Петра Машерова. Но потом сошлись на ином варианте. Внешне все будет обставлено по сценарию Ельцина с поправкой, что «уставший» Лукашенко заявит о желании больше времени проводить со своим сыном Колей, ведь они неразлучны.

По имеющимся данным, люди Лукашенко присматривают ему несколько объектов недвижимости в России, в т.ч. в Сочи, чтобы на старости лет он мог скоротать свои дни в российском отстойнике бывших диктаторов.

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