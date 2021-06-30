Теории заговора и недоверие к властям: почему в России буксует вакцинация 30.06.2021, 9:47

«Пусть хоть бороду рубят, но вакцинироваться я не буду».

Несмотря на частичное введение властями обязательных прививок с розыгрышем призов, темпы вакцинации от коронавируса в стране по-прежнему крайне низкие — только 14% населения сделали по две прививки, в то время как в других мировых державах привито уже от 40 до 60% населения. Глава Минздрава назвал одной из причин провала быстрой вакцинации «ментальность россиян», а соцопросы показывают, что граждане опасаются неизвестных последствий прививки и не верят в ее эффективность. «МБХ медиа» рассказывает, кто такие антиваксеры, много ли их, почему западные вакцины не завозят на российский рынок и почему страх перед вакцинацией нельзя победить рациональным путем.

Григорий Соловьев стоит возле парапета в парке Горького и оценивающе смотрит на памятник Петру I. «Да нет, — говорит он. — Пусть хоть бороду рубят, но вакцинироваться я не буду».

У 33-летнего Соловьева бороды нет, щеки гладко выбриты, прическа в стиле заправского комсомольца, в руках у него медицинская маска не первой свежести: «Надеваю, только если в магазине надо что-то купить. Без нее не продадут же», — говорит он и добавляет. — В коронавирус я не верю».

Соловьев уже около десяти лет работает в ресурсоснабжающих организациях: сначала на ТЭЦ в одном из регионов, последние несколько лет — в Москве. Когда началась пандемия, сообщения о количестве госпитализаций в интернете и по телевизору его не впечатлили. «Цифры были огромные, чуть ли не по 10 тысяч в Москве на протяжении месяца, а то и больше. Но среди моих знакомых не было ни одного человека, кто бы заразился», — аргументирует Соловьев. В течение года, правда, в окружении Григория стали появляться люди, подхватившие ковид. «Но болели в легкой форме, — рассуждает он. — Как по мне, так это что-то типа гриппа. Никто не умер. А сам я в самом начале выпил антивирусных препаратов и ни разу серьезно ничем не заболел».

Сейчас, когда замаячила перспектива обязательной вакцинации, Соловьев негодует: «Вакцина ведь не прошла испытания! Я считаю, это полнейший бред, то что все сегодня испытывают фактически на людях. Вы посмотрите, что кругом говорят: у кого-то зрение пропало после прививки, у кого еще что. А если бесплодие?!». На возражение, что эффективность российской вакцины «Спутник V» подтвердил, в том числе, ведущий научный медицинский журнал Lancet, Соловьев категорично заявляет: «Не верю».

Многозадачные интеллектуалы и Лада-Русь против ГМО-людей

Таких, кто, как Григорий, не верит, сомневается или вовсе оспаривает эффективность вакцин и необходимость вакцинации — в России очень много. В середине июня в интернете даже прошел виртуальный митинг противников вакцинации «Нет прививочному террору!». В нем приняли участие свыше 3 тысяч человек. Митинг организовала «Независимая ассоциация врачей», структурное подразделение так называемого Общенародного Союза Возрождения России (ОСВР) — организации, чьи члены исповедуют конспирологические теории. Одна из них — о вакцинации как генной терапии по превращению человечества в «ГМО-людей». Лидер ОСВР — Светлана Пеунова, известная больше как Лада-Русь.

Имя себе Лада-Русь сделала в Саратове, когда занималась целительной практикой, писала книги (например, «Осторожно: магия!» или «Вся власть народу?») и обзаводилась кругом политических единомышленников, создавших впоследствии партию «Воля» (признана экстремистской и запрещена). Еще она рассказывала в интернете, что планету намерены захватить рептилоиды. Сейчас Лада-Русь находится в международном розыске. «По версии следствия в ноябре 2015 года, действуя группой лиц по предварительному сговору, подозреваемые путем шантажа, психологического воздействия и угроз в отношении женщины 1980 г.р. причинили последней тяжкий вред здоровью, повлекший психическое расстройство», — так следователи описывали фабулу дела, по которому проходит Лада-Русь, не разглашая подробностей и имени потерпевшей. Также на Пеуновой висит обвинение в мошенничестве. Соратники предполагают, что Лада-Русь скрывается за рубежом. В июне силовики задержали в Самарской области пятерых ее последователей.

Несмотря на криминальный шлейф, сторонники Пеуновой продолжают в нее верить. Антипрививочный онлайн-митинг начался с ее песни «Марш». В нем есть такие строчки:

«Чудо-юдо по мосту вновь идёт —

Просыпайся, богатырский народ!

Хватит быдлом быть, бояться, дрожать!

Коль не сам — защиты негде искать».

Члены «Независимой ассоциации врачей» на онлайн-митинге рассказывали об опасности вакцинации и убеждали зрителей не прививаться. Например, саратовский врач-невролог Алина Лушавина говорила, что вакцинация — «это государственный эксперимент над нами за наши деньги»: «Нам меняют геном человечества, и мы будем ГМО-людьми». Ее коллега врач-инфекционист из частной клиники Светлана Герасенко из Новосибирска с жаром рассказывала, как после прививок у ее знакомых якобы произошло изменение в мышлении. «Люди жаловались, что их мозг стал вялым, ленивым, и теперь они могут лишь смотреть тупые сериалы на ТНТ! Это были интеллектуалы, которые славились своей многозадачностью. Вакцинация ведет к деменции», — заявила на онлайн митинге Герасенко.

Выступления сторонников Лады-Русь от медицины чередовались политическими заявлениями («Ладу-Русь в президенты!»), а также репликами о «госперевороте по сценарию ЦРУ в 1993 году», «Рокфеллере» как всеобщем зле и прочем.

Вместе с тем, во время митинга ведущие прокручивали видеозаписи обычных людей, не желающих вакцинироваться и записавших свои обращения. Среди них — учителя, медики, работница Банка России и даже охранник столичного музея «Царицыно». «Работа мне не нравится. Но работать больше негде. Хотел пойти электриком, но везде нужна справка о вакцинации. Поэтому пока тут», — рассказал охранник Владимир Соломатин.

Одной из участниц онлайн митинга стала юрист Юлия Глухова. Она рассказывала об антиконституционности принудительной вакцинации. Например, объясняла, как работникам, не желающим вакцинироваться, защитить свои права. В частности, Глухова предлагает им писать отказы и заверять их в канцелярии работодателя, чтобы в последующем использовать для жалоб в прокуратуру и иные инстанции. Еще Глухова предложила вариант с гарантийными письмами, в которых прописывается ответственность работодателя в случае, если после прививки у работника начнутся проблемы со здоровьем.

В беседе с «МБХ медиа» Глухова сказала, что судебной практики по отказу от вакцины против ковида еще нет. «Но по отказу от других прививок есть практика. Если работодатель незаконно уволил или отстранил от работы работника, то суд можно выиграть, но, конечно, здесь в помощь работнику нужен грамотный юрист», — объяснила Глухова.

Конспирологическая теория о том, что введение вакцины способно привести к мутациям в организме, озвученная на онлайн-митинге сторонников Лады-Русь, на самом деле разобрана многими учеными в области вирусологии и иммунологии. Так, например, один из разработчиков вакцины «Спутник V», руководитель лаборатории Центра имени Гамалеи Владимир Гущин объяснял, что аденовирусная платформа (на которой создавалась вакцина) сама по себе подразумевает, что в организм вводится не обычный вирус, а “очищенный”. У него удалены гены для воспроизводства в организме человека.

«Когда вы получаете очищенный аденовирус, нужного для производства гена [в составе вакцины] нет. Именно поэтому аденовирус, попадая в организм и клетки с вакциной, не воспроизводится. Стратегии встраивания в геном нет. Все что остается в организме — индукция естественного иммунитета и доставка гена, который позволит синтезировать иммуноген внутри клетки, на который сформируется прекрасный ответ», – объяснял Гущин. Более того, по его словам, вакцина после введения в организм не распространяется по нему, весь процесс происходит лишь в месте введения — то есть в мышце и локальном лимфоузле (например, подмышкой). Далее вакцина попадает во все клетки в области введения, там же формируется комплексный ответ. А уже максимум через две недели в организме не остается никаких следов и элементов аденовируса. Остаются только антитела, или клеточный иммунитет. Долгосрочных последствий тут быть не может в принципе, заверил разработчик «Спутника V».

«Иммунный ответ», сомневающиеся и примкнувшие коммунисты

Среди противников вакцинации, разумеется, есть не только сторонники теорий заговора. Их, к слову, меньшинство. Большинство ковид-диссидентов, или антиваксеров, отказываются от прививок по иным мотивам. Не так давно на церемонии вручения «ТЭФИ-Летопись победы» актер Егор Бероев вышел на сцену с желтой шестиконечной звездой, пришитой к пиджаку. Таким образом он решил выразить свое отношение к новым ограничительным мерам в отношении граждан, не привившихся от коронавируса. Бероев призвал «перестать разделять страну, как во времена фашизма: на евреев и неевреев, умных и глупых, привитых и непривитых!».

Выступление Бероева было поддержано московским движением «Иммунный ответ», которое возглавляет Александра Машкова-Благих. Движение тоже выступает против принудительной вакцинации. «Я не испытываю агрессии к людям, которые выбрали вакцину, — рассказывала в одном из своих стримов в Instagram Машкова-Благих. — Но меня возмущает то, что проводится сегрегация по странной параллели — медицинской процедуре». 23 июня несколько десятков членов и сторонников движения «Иммунный ответ» в фирменных футболках пришли в московскую приемную «Единой России» с пачкой «наказов избирателей», в которых депутатов просят отказаться от принудительной вакцинации. Единороссы, впрочем, от антиваксеров закрылись.

Александра Машкова-Благих считает, что против принудительной вакцинации выступает 90% населения страны. Недавний опрос ВЦИОМ, впрочем, показал, что 52% населения решение об обязательной вакцинации в Москве и Московской области поддержали, а против выступают 34%. Такие данные практически совпадают с исследованием американской компании Morning Consult, согласно которому 35% населения России не желает вакцинироваться против коронавируса. По этому показателю Россия находится на первом месте в мире. Для сравнения, в США эта цифра составляет 19%, в Австралии — 16%.

26 июня в Москве прошел митинг КПРФ, решившей накануне выборов в Госдуму оседлать протестную тему вакцинации. Митинг коммунисты провели в виде встречи с депутатом Валерием Рашкиным. На нем собралось пара сотен человек. Несколько из них, включая депутата Мосгордумы Николая Зубрилина, были задержаны, а сам Рашкин назвал действия силовиков проявлением «диктаторского режима».

Принципиальные медики

Наталья работает санитаркой в одном из московских медучреждений. Вакцинироваться не хочет принципиально. Она считает, что вакцина «не прошла должного исследования, и ее последствия неизвестны». «Но слышала, что может повлиять на продолжение рода. И это меня беспокоит», — сказала Наталья «МБХ медиа». Женщина призналась, что сама осенью прошлого года переболела коронавирусом в легкой форме. Наталья не сторонница теорий заговора, но сетует на то, что «ни разу не видела информации и разъяснений от Минздрава или эпидемиологов, кроме приказов о прививке и угроз лишения работы». По словам женщины, в ее учреждении есть несколько медиков, кто не желает прививаться, среди них даже врач, у которого от ковида умерла мама.

«Заболеть я не боялась и сейчас не боюсь. Даже если умру от вируса. А вот остаток жизни прожить и мучиться от непонятных болезней, которые могут быть последствиями вмешательства в гены, в природный иммунитет, не хочу», — сказала Наталья. Она добавила, что если представится возможность — купит себе сертификат. После нашей беседы женщина сообщила, что клинику, в которой она работают, сейчас перепрофилируют под ковид-госпиталь. «Опять пойдем с ним бороться», — добавила Наталья. Свою работу она любит, и потерять ее не хочет. Но страх перед неизведанным пересиливает.

Вообще в рядах медиков тема вакцинации также стала яблоком раздора. Лидер одного из крупнейших независимых профсоюзов медработников «Действие» Андрей Коновал на днях решил сделать прививку от ковида и опубликовал об этом пост на своей странице в соцсетях. Буквально в считанные минуты пост собрал целый букет гневных комментариев. В результате Коновалу пришлось писать еще один пост и рассказывать о своем самочувствии, заверяя соратников, что это не реклама вакцинации.

Машины, деньги, квартиры и изобилие вакцин

В июне в Москве, Подмосковье и ряде других регионов власти ввели обязательную вакцинацию для целого ряда граждан, и массу ограничений для тех, кто не прививается. В столице заработали QR-коды для посещения кафе, баров и ресторанов, обещают ввести коды для транспорта и магазинов, в области тоже планируют применять QR-коды на транспорте. Однако не только «кнутом» работают чиновники, есть и «пряник». Где-то, как в Москве, начали разыгрывать автомобили в обмен на прививку, в Подмосковье – разыгрывают квартиру, где-то после вакцинации бесплатно можно пойти в цирк или получить скидку в фитнес-зал.

Так или иначе, по данным Our World in Data, на конец прошлой недели в России было вакцинировано всего 10,2% населения (на 28 июня 14,93%). «Эта цифры в разы меньше, чем в любой другой уважающей себя стране, несмотря на то, что Россия производит, по мнению некоторых, аж четыре вакцины», — сказал «МБХ Медиа» заведующий лабораторией Института молекулярной генетики РАН, профессор Университета Ратгерса (США) Константин Северинов. В России, напомним, для вакцинации сегодня доступны «Спутник V» (также сообщалось о запуске на рынок однокомпонентного «Спутник Лайт»), «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В мае Владимир Путин прогнозировал скорый запуск в оборот и четвертой вакцины. Однако, по мнению Северинова и других ученых, пока лишь «Спутник» доказал свою эффективность (он пока единственный прошел все три фазы исследований, журнал Lancet дал ему 91,6% процентов эффективности, в Центре им. Гамалеи ее оценили в 97,6%).

По мнению Константина Северинова, одна из главных проблем с вакцинацией в России в том, что власти долгое время говорили людям, что все под контролем и с пандемией страна почти справилась. Из чего люди сделали вывод, что ковид не страшен и его можно не бояться: сняли маски, перестали соблюдать дистанцию и, как следствие, видеть надобность в вакцине.

Русская рулетка для грамотной части населения

Елена (имя изменено) работает учителем в Орле. Она верит в опасность коронавируса, но признается, что страх перед вакцинацией — в разы сильнее. «Я не очень верю в благоприятный исход. Считаю, что пока достаточно мало все это изучено. Думаю, никто еще не знает, как это повлияет на организм человека в перспективе», — рассказала она «МБХ медиа». «Я не хожу в маске, не ношу перчатки, не соблюдаю дистанцию. У меня нет страха заразиться, а страх столкнуться с последствиями вакцинации — зашкаливает».

По словам Елены, 80-90% ее коллег по работе в школе в штыки восприняли информацию о том, что вакцинация может стать принудительной. «Все очень боятся, что учителей будут заставлять прививаться, сокращать, увольнять. От этого, как мне видится изнутри, получается обратный эффект. Учителя против. В этом, наверное, что-то есть, ведь педагоги — это грамотная, так сказать, часть населения, образованная». Елена говорит, что они с коллегами договорились «держаться до конца, пока к стенке не прижмут».

А вот учитель из Перми Татьяна говорит, что даже если прижмут к стенке, прививаться все равно не будет. Как бы ни любила школу, придется писать заявление. «Работу свою люблю, детей тоже, но здоровье важнее. Есть вариант удаленной работы, не связанный с педагогикой», — сказала она «МБХ медиа». Ее мотивы отказа от прививки те же, что у Елены из Орла. «Вакцина мало исследована. Тем более, ДНК и РНК-вакцины — это новые пока технологии. Как поведет себя организм после введения препарата внутрь — это непредсказуемо ни для кого, — говорит Татьяна. — Словом, я называю это русской рулеткой».

Кстати говоря, муж Елены из Орла, Николай, в отличие от супруги, сделал прививку еще полгода назад. Его, напротив, напугали последствия самого коронавируса. «Мне 60 лет, поэтому последствия заболевания могут быть намного тяжелее, чем у молодого человека, — рассказал Николай. — Те причины, которые заставили меня сделать прививки, сегодня доказывают, что люди без вакцинации так и будут болеть, а эпидемия никуда не денется». «Я совершенно не волновался, когда прививался, — добавил он. — Слухам я не верю. Просто пошел в пункт вакцинации и сказал: «Колите»».

Относительно того, что супруга отказывается вакцинироваться, Николай говорит: «Я с ней и ругался, и просил, и умолял [сделать прививку], но она ни в какую. Да, это дело каждого. Хотя я за то, чтобы она вакцинировалась».

Не убедить, а запугать

Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн уверяет, что вакцинироваться нужно обязательно.

«Нет абсолютно никаких оснований для того, чтобы считать, что вакцина окажет какое-либо глубокое патологическое воздействие на людей и потом они будут чем-то болеть или у них испортится иммунитет. Это не так. Эта вакцина не защищает ни от каких болезней, кроме ковида. Другие болезни у людей могут быть по любым причинам, независимо от того, сделают они прививку против ковида или нет. Важно понимать это. Вакцина не дает ни бессмертия, ни защиты от всех болезней», — отметил Альтштейн в беседе с «МБХ медиа».

Профессор Константин Северинов, рассуждая о страхе в обществе перед вакцинацией, заметил, что побороть его «скорее, невозможно», так как речь идет не о рациональном знании, а о доверии. Причем в самом широком смысле — к государственным структурам, к отечественной системе здравоохранения.

«Люди, которые говорят, что они чего-то не знают, даже не догадываются, насколько много они на самом деле не знают. И нет никакого рационального знания, которое бы заставило их поменять свои убеждения. Много ли из тех, кто летают на самолетах, знают о принципах, почему они летят и не падают? Знают ли они, как устроен, например, двигатель внутреннего сгорания? Но это же не мешает им на этих самолетах летать. Поэтому объяснение — это в данном случае неэффективный путь. Большинство людей не являются регулярными биологами, вирусологами и эпидемиологами, и переубедить их в чем-то просто невозможно», — считает Константин Северинов.

По его мнению, эффективной мерой по стимулированию вакцинации может стать запугивание. «То есть действительно раскрывать перед людьми правду, если она отличается от того, что сегодня говорят об эпидемии. Показывать людям видео и фотографии из красной зоны, пациентов, задыхающихся и умирающих под аппаратами ИВЛ. Думаю, страх будет работать», — полагает Северинов. Также будет работать, уверен эксперт, искусственный дефицит вакцины вкупе со всем перечисленным. «Любой дефицит делает запретный плод более сладким. Создание ощущения, что вакцины может не хватить, подстегнет еще какое-то количество людей вакцинироваться»,— считает Северинов.

Вопрос стратегического выживания

Вопрос о том, когда же пандемия закончится, сегодня на устах у многих. Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов постарался ответить «МБХ медиа» на этот вопрос.

«Чем меньше у вируса мишеней, тем медленнее его распространение, меньше вероятность уязвимому человеку столкнуться с вирусом, тем быстрее затухает инфекция. Но это происходит только после достижения определенного порога: 65-70% от общего числа людей, населения, должны иметь антитела к коронавирусу», — отметил Семенов.

Он уверен, что вакцинация даже на фоне появляющихся штаммов приносит свои плоды. Пока существующие в мире вакцины защищают так же эффективно от британского, южноамериканского и других штаммов, как от исходного уханьского. Однако чем дольше люди дадут вирусу размножаться бесконтрольно, тем больше вероятность того, что появиться новый штамм, против которого вакцины будут не так эффективны. И человечество окажется отброшено в своей борьбе с коронавирусом на много этапов назад. А это значит, что придется начинать все сначала. «Потребуется опять вводить жесточайшие ограничения, опять заново создавать новые вакцины, опять вакцинировать. Поэтому вакцинация на данном этапе — вопрос стратегического выживания», — считает Александр Семенов.

В июне департамент здравоохранения Москвы анонсировал начало ревакцинации населения. Семенов объясняет, что этот призыв возник не на пустом месте. «Это связано с тем, что иммунитет у многих пациентов ослабевает с течением времени и его необходимо вновь потренировать. После повторной тренировки где-то через полгода, через 9 месяцев, через год после первого заболевания уже формируется иммунитет гораздо более стойкий. Кроме того, тренировка с вакциной формирует более широкий спектр антител, которые будут лучше защищать от коронавируса, чем антитела, которые сформировались после перенесенного заболевания», — отметил он.

Семенов также добавил, что повторно проводить вакцинацию после первой двукратной прививки нужно в том случае, если у человека образовалось мало или вообще не образовались антитела. «Это можно сделать смело через два-три месяца, можно повторить через полгода, ничего страшного, противопоказаний никаких нет», — резюмировал эксперт.

Спасение жизней или рынок

С мастером столичной теплосети Григорием Соловьевым мы идем на встречу с его друзьями. По пути он бегло осматривает прохожих и ухмыляется. «На некоторых людей на улице посмотришь, — идут в маске, перчатки напялили, — е*****cь совсем! — возмущается Григорий. — Я вот иду, у меня яйца взвывают от пота».

Затянувшись сигаретой, Соловьев берется рассуждать о вакцинации снова. Он считает, что вакцина — это не про здоровье, а про деньги.

— Но вакцинация-то бесплатная, — возражаю ему я.

— Бесплатная, — тут же соглашается Григорий. — Хотят показать другим странам, что у нас все люди привитые, мы не болеем, чтобы продавать вакцину за рубеж. Это же бабки? Бабки.

Про зарубежные вакцины Соловьев ничего сказать не может за исключением того, что и ими прививаться тоже не согласился бы. Хотя у него есть знакомые, кто, будь у них возможность сделать прививку, к примеру, Pfizer, не стал бы отказываться от вакцинации. Однако Россия не регистрирует у себя ни одну из тех вакцин, которые сегодня применяются в Европе и США, а это BioNTech/Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Janssen. Вопрос почему этого не происходит, «МБХ медиа» адресовало в Минздрав РФ и Росздравнадзор. На момент выпуска материала ответы получены не были.

Между тем профессор Константин Северинов считает, что доступность мировых вакцин в России могла бы повысить темпы вакцинации. Но при этом, вероятнее всего, местный рынок вакцин значительно сократился бы. Сравнить это можно с автомобильным рынком. Если прекратить его регулировать, то остатки российского рынка умрут. А на западные рынки это не окажет никакого влияния. «Сейчас в мире использовано около двух миллиардов доз вакцины. Наших там лишь несколько процентов. Поэтому российские вакцины погоды там не делают. А вот доступ иностранных вакцин на наш рынок увеличил бы количество вакцинированных, — если считать, что цель в этом. Но, наверное, подавил бы локального производителя», — говорит Северинов.

«Если цель спасать жизни, то, наверное, надо было обеспечить доступ мировых вакцин в нашей стране. Но этого не сделано, видимо, по политическим соображениям. И такие соображения потом отливаются в десятки тысяч смертей и, наверное, сотни тысяч заболевших. Это цены, которые вообще-то надо взвешивать, и надеюсь, что кто-то это делает», — добавил эксперт.

Липовый сертификат, или Можно выжить, но как с этим жить

На террасе летнего кафе Григорий Соловьев встречает друзей. Компания занимает столик и усаживается вокруг на мягких диванах. После приветственных слов, молодые люди живо начинают обсуждать вакцинацию. С первых же фраз становится ясно, что сторонников прививок против коронавируса среди них нет.

— У нас на работе уже начинают намекать, что скоро вакцинация станет обязательной, — говорит девушка в мешковатом комбинезоне.

— Ну ты обращайся, если че, — подмигивает ей подруга. — Сертификат тебе за две тысячи сделаем.

— А что, ты сама делаешь?

— Ну, не я лично. Но знаю, где.

Официант, принесший заказ и невольно ставший свидетелем разговора, как выяснилось, тоже антиваксер. Он рассказал, что в кафе поставили условие: либо прививка, либо отстранение от обязанностей — что равнозначно увольнению. Молодой человек тоже не прочь купить липовый документ о вакцинации. Но друзья лишь улыбаются ему в ответ и пожимают плечами, тот уходит ни с чем.

Соловьева информация о сертификате заинтересовала. Он выясняет подробности. Говорит, что готов купить сертификат, лишь бы от него отстали. Спустя несколько минут разговора становится понятно, что получить сертификат о вакцинации — дело плевое. Молодых людей не пугают даже уголовные дела, которые начали возбуждать после того, как случаи торговли сертификатами начали вскрываться. Аргумент железный: «Ну, мы же только для себя».

Профессор Университета Ратгерса Константин Северинов говорит, что пережить пандемию, так и не привившись, конечно, можно «только шансы будут меньше». И при этом обращает внимание на другой немаловажный аспект. «Я понимаю, что в наше время смешно говорить о социальной ответственности, но тем не менее. На мой взгляд, важно понимать, что если вы не вакцинировались и, например, померли из-за этого, то и бог с вами, в конце концов — дарвиновский отбор. Но проблема-то в том, что этот человек может заразить и других людей, — говорит Северинов. И добавляет: «И как вот с этим жить такого рода людям, я не до конца понимаю».

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