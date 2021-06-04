Что это было? 4.06.2021, 14:06

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Об интервью Романа Протасевича телеканалу ОНТ. Версия российского журналиста.

Российский журналист Сергей Золовкин прокомментировал участие Романа Протасевича в одной из пропагандистских программ на лукашенковском ОНТ:

— Не орел…

"В свирепой мужицкой драке романтично настроенным, субтильным юнцам не место. Сломают или кость, или характер". Так думал после тщательного изучения... допроса под объективами? Исповеди после "сыворотки правды"? "Момента истины" после пыток?

Застрелите меня из рогатки, но такая красноречивость, такое обилие "имен, паролей явок", такая густая смесь обвинений в адрес тех, с кем поднимал молодежь Беларуси на протесты, такая комплиментарность в адрес фюрера "со стальными яйцами"... В общем, такая активная, более, чем подробная "явка с повинной" вынуждает признать - "раскололи" пацана от макушки до пупка.

Нет, я все понимаю. Сочувствую. Одно дело купаться в лучах славы у самого Дудя. Совсем другое - угроза "расстрельным пистолетом". Из которого "тонтон макуты" Лукашенко убили Гончара, Красовского, Захаренко, Завадского... Очень известных в свою пору ВИП-персон Беларуси.

Но никакой ужас не подвигнет стойкую личность, уважающую себя, так живенько и так подробненько смаковать бытовые подробности "роскошной жизни" оппозиции за границей. Никакие угрозы не вынудят перечислять так бойко и так много "скандалы, интриги, расследования" в кулуарах у недавних соратников. Никакие кнуты и пряники не вынудят настоящего бойца назойливо повторять: все, кранты, уличный протест сдулся окончательно, нас втянули в грязное дело против родного государства.

Нельзя требовать от хрупкого, как оказалось, мальчишки, упертости матерого "законника": "Что докажешь, начальник, все твое! А остального не было!". Но и быть пластилином в умелых пальцах чекистов... Но согласиться на такое щедрое обливание грязью тех, кто был рядом с тобой...

На исходе этих тягостных полутора часов мы обсудили интервью с друзьями.

Дипломированный психолог уверена: выжатый "лимон" теперь никому не нужен. Не исключает имитацию самоубийства якобы от мук совести после такой слабины.

Экс-опер и следователь выдвигает иную версию. Дебют с фигурантом оперативной разработки превзошел все ожидания силовиков РБ. Теперь будет показательный процесс, суровый приговор и... помилование от носителя бронированных яичек. После чего не исключается престижная должность в аппарате пропаганды приободрившегося режима.

Но в любых ситуациях финал для сломленного и предавшего окажется печальным.

И, да. Подчеркиваю еще раз - никакого осуждения со стороны пристроившегося в безопасном комфорте! Нет на это морального права у тех, кто сам - не в застенках новоявленного гестапо.

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