«Лукашенко упирается всеми конечностями, но у Путина уже есть ему замена» 12 5.06.2021, 16:36

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Фото: ТАСС

Скоро у диктатора начнутся серьезнейшие проблемы.

Об этом Апостроф Live рассказал российский политолог Дмитрий Орешкин:

— Достаточно очевидно, что Лукашенко в Беларуси проигрывает. Он дал волю своей маниакальной жажде власти, я не знаю, как это повежливее сказать.

Для того, чтобы поймать одного из своих противников, он погрузил свою страну, во-первых, в международную изоляцию, и, во-вторых, в долгосрочную экономическую, может быть, даже катастрофу. В этом смысле Лукашенко в стратегическом плане совершил огромную ошибку. И вместе с Лукашенко проигрывает Россия, потому что имидж и раньше был не слишком благовонным, а теперь он сделается слишком токсичным.

Вот два поддерживающих друг друга маргинала по фамилиям Путин и Лукашенко успешно отводят свои страны и свои народы от европейского быта. И если в тактическом плане можно считать Путина выигравшим, потому что теперь Лукашенко будет вынужден лечь под брюхо «российского медведя», и это можно будет трактовать как путинскую победу, то в долгосрочном плане это не большая радость. Опять придется тратить деньги, опять придется собачиться и каким-то образом договариваться с трудноуправляемым Лукашенко и опять придется нести на себе бремя страны-изгоя.

Я думаю, что Лукашенко сейчас настолько глубоко запустил дела, и ему так глубоко шлея попала под хвост, что добиться от него чего-то вменяемого в ближайшей перспективе вряд ли можно. Но он сам себя загнал в такую глубокую нору, что буквально через полгода – даже раньше – у него начнутся серьезнейшие проблемы.

На пальцах это выглядит так: у него 41 млрд долларов государственного долга. За обслуживание этого долга нужно платить примерно 3,5 млрд в год. А золотовалютный резерв у него меньше 7 млрд, из которых в ликвидной форме меньше трех. То есть у него нет денег даже на то, чтобы обслуживать те долги, которые он уже набрал. А ему нужны еще долги – он будет их получать у Владимира Путина – для того, чтобы платить своим силовикам, чтобы народ совсем не взбеленился.

В Беларуси терпеливые люди, но, когда в кармане пусто, они начнут протестовать. Они, собственно, уже начинали – их подавили очень жестоко, что было вполне предсказуемо. Но ведь жить лучше не стало никому, кроме Лукашенко.

Как у любого такого диктатора, в правительстве есть вменяемые люди, которые понимают, что он ведет страну в тупик. Более того, они понимают, что он ее уже завел в тупик. Как теперь будут сосать лапу в "Нафтане" – в этом крупнейшем нефтеперегонном заводе, что будет теперь с "Белавиа", который уже вынужден будет половину сотрудников уволить? Что произойдет с "Беларуськалием", который, вполне возможно, с начала июля попадет под санкции американские, а теперь, возможно, и под европейские.

В Беларуси есть люди, которые сидят и думают, что от Лукашенко надо бы как-то избавиться.

Другое дело, что надо бы говорить о какой-то организации - она может сама возникнуть без особых усилий организаторов – общенациональной забастовки, саботажа. Наверное, это можно было бы организовать.

Хотя, очень даже может быть, что сотрудники спецслужб на востоке и западе снюхиваются друг с другом, между делом прорабатывая, кого бы еще поставить. Лукашенко уж больно неуправляемый. Обычно в таких режимах перевороты и изменения политического курса происходят в результате как раз заговора. Так вот, мне кажется, что при всей условности этого сценария, есть больше оснований думать, что заговор состоится с восточной стороны, чем с западной.

Идея смены Лукашенко наверняка присутствует в Кремле. Мне, естественно, не докладывали, но она не может не присутствовать в сценариях, которые там прописываются "лубянскими" аналитиками. Лукашенко упирается всеми конечностями, но у Путина уже есть ему замена.

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