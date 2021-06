Американские биологи подсчитали, сколько в обществе суперраспространителей COVID-19 1 7.06.2021, 11:51

Специалисты сделали выводы, основываясь на данных массового ПЦР-тестирования, проведенного в одном из университетов США.

Американские биологи, основываясь на данных массового ПЦР-тестирования, проведенного в одном из университетов США, пришли к выводу, что 90 процентов вируса SARS-CoV-2 в популяции распространяют всего два процента инфицированных людей, которых ученые называют суперраспространителями. Результаты исследования опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, пишет healthinfo.ua.

Ученые из Университета Колорадо в Боулдере проанализировали результаты более 72 тысяч ПЦР-тестов, проведенных с 27 августа по 11 декабря 2020 года среди студентов университета. В течение всего осеннего семестра они еженедельно тестировали жителей общежитий во всех филиалах университетского кампуса.

В аналитическую выборку авторы включили только тех, у кого на момент взятия проб не было каких-либо признаков COVID-19. Среди них выявили 1405 положительных случаев, отнесенных учеными к бессимптомным носителям. Проведенная оценка вирусной нагрузки в пробах показала, что примерно половина этих людей из-за крайне низкого выделения вируса находятся в незаразной фазе, а до 90 процентов вирионов приходится всего на два процента инфицированных. То есть оказалось, что незначительное меньшинство распространяют подавляющее большинство вирионов.

Авторы отмечают, что в целом показатели вирусной нагрузки соответствуют логарифмически нормальному распределению вокруг среднего значения 2,1×107 вирионов на миллилитр с самым высоким значением 6,1×1012 и самым низким всего восемь вирионов на миллилитр. Такой широкий разброс показателей вирусной нагрузки у инфицированных, но, казалось бы, здоровых, бессимптомных людей, стал для ученых неожиданностью.

Затем исследователи сравнили результаты, полученные по бессимптомным носителям, с аналогичными данными по госпитализированным пациентам с COVID-19, взятыми из десяти независимых исследований, проведенных на базе 404 лабораторий. Оказалось, что статистика распределения вирусной нагрузки среди бессимптомных и госпитализированных носителей вируса очень похожа.

В обеих группах около 90 процентов вирионов приходятся на два процента суперраспространителей, а 99 процентов — суммарно на 10 процентов бессимптомных носителей и 14 процентов больных с симптомами.

"Остается неизвестным, являются ли они особыми людьми, способными нести чрезвычайно высокую вирусную нагрузку, или многие инфицированные проходят через короткий период времени с очень высокой вирусной нагрузкой. Независимо от механизма, тем не менее ясно, что в любой момент времени лишь небольшое количество людей является носителем подавляющего большинства вирионов", — пишут авторы статьи.

Интересно, что как в бессимптомной, так и в симптоматической группах было по одному человеку, который нес более пяти процентов всех вирионов группы. С другой стороны, 50 процентов инфицированных в обеих выборках включали менее 0,02 процента всех вирионов.

Исследователи отмечают, что эти показатели, как и все прочие их выводы, относятся только к классическому первоначальному варианту SARS-CoV-2, так как на момент проведения исследования в США еще не был зафиксирован так называемый "британский" штамм B.1.1.7 коронавируса.

