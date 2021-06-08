Литва отзывает своего посла из Беларуси

Литва отзывает своего посла из Беларуси3
- 8.06.2021, 11:52
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Фактически посла в Минске нет уже несколько месяцев.
Как пишет издание lrt.lt, с 5 августа посольством Литвы в Минске будет руководить временный поверенный.
Фактически посла в Минске нет уже несколько месяцев — с октября прошлого года Андрюс Пулокас работает из Вильнюса.
Литва не признает Лукашенко законно избранным президентом, поэтому вновь назначенный посол не сможет вручить ему верительные грамоты. «Временная поверенная в делах Литвы остается в Минске до изменения обстоятельств», — сказала главный советник президента Литвы по внешней политике Аста Скайсгирите.