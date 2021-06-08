Главы дипломатических миссий стран Запада в Беларуси: Призываем освободить всех политзаключенных 6 8.06.2021, 14:32

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архивное фото: eeas

Свои требования они высказали на встрече с Макеем.

Сегодня министр иностранных дел Владимир Макей встретился с главами дипломатических миссий, работающих в Беларуси. Главы дипломатических миссий Европейского союза, Соединенных Штатов Америки, Великобритании и Японии воспользовались случаем, чтобы напомнить о позиции своих правительств в отношении ситуации в стране и о имеющихся средствах достижения мирного и устойчивого разрешения политического кризиса и кризиса в области прав человека, который развивается в Беларуси на протяжении последнего года, сообщает пресс-служба посольства США в Беларуси.

Дипломаты отметили, что кризис в Беларуси нарастает: усилилось преследование оппозиции, СМИ, гражданского общества и общества в целом, в том числе польской общины в Беларуси.

Дипломаты спросили о планах белорусских властей в отношении выполнения требований конституции страны и международных обязательств, касающихся фундаментальных прав и свобод, а также верховенства права. Дипломаты призвали власти откликнуться на требования белорусского народа:

- немедленно прекратить преследование всех лиц, участвующих в демократическом движении, а также независимых СМИ и гражданского общества; продемонстрировать уважение свободы убеждений, выражения и собраний;

- немедленно прекратить произвольные задержания, пытки и бесчеловечное обращение в отношении мирных протестующих и политических заключенных;

- немедленно освободить и реабилитировать всех политзаключенных и несправедливо задержанных;

- без промедления расследовать нарушения прав человека и привлечь к суду тех, кто санкционировал и совершал акты насилия, пыток, бесчеловечного обращения и незаконные действия, которые привели к телесным повреждениям, травмам, гибели людей, а также к формированию общей атмосферы беззакония в стране;

- начать заслуживающий доверия и инклюзивный политический процесс, ведущий к свободным и справедливым выборам под наблюдением БДИПЧ ОБСЕ.

Дипломаты также проинформировали министра о потенциале позитивного развития соответствующих двусторонних отношений в том случае, если власти Беларуси предпримут осязаемые и значительные шаги по обеспечению соблюдения демократических норм в стране. Главы миссий призвали власти страны пребывания воздерживаться от действий, препятствующих дипломатическому сообществу в Беларуси в выполнении их обычных дипломатических обязанностей в атмосфере, свободной от вмешательства и запугивания. Главы миссий также выразили ожидание, что белорусская сторона позволит коллегам из Литвы, Польши, Латвии, Великобритании и США, которых попросили покинуть страну, вернуться в Беларусь.

Дипломаты подтвердили, что их правительства по-прежнему готовы оказывать поддержку и способствовать инклюзивному национальному диалогу в Беларуси с целью помочь защитить суверенитет и независимость Беларуси, а также обеспечить ее безопасное, демократическое и процветающее будущее. По мнению трансатлантического сообщества наций, краеугольными камнями суверенитета является согласие (а не подчинение) граждан, социальная солидарность и безопасность, динамичные институты и свободная пресса.

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