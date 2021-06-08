Спецслужбы 16 стран провели операцию по задержанию более 800 членов преступных группировок по всему миру 4 8.06.2021, 21:15

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Спецслужбы 16 стран совместно с ФБР и Европолом провели операцию «Троянский щит».

Спецслужбы 16 стран совместно с ФБР и Европолом провели операцию "Троянский щит", в ходе которой было задержано более 800 членов преступных группировок по всему миру. Об этом 8 июня сообщила пресс-служба Европола.

В рамках спецоперации было проведено более 700 обысков. Правоохранители изъяли более 22 тонн каннабиса, 8 тонн кокаина, 2 тонны синтетических наркотиков, 250 единиц оружия, 55 автомобилей класса "люкс" и более $48 млн в различных валютах и криптовалютах.

Проведение спецоперации стало возможным благодаря получению правоохранителями доступа к приложению и коммуникационной сети Anom, с помощью которой преступники обменивались зашифрованными текстовыми и голосовыми сообщениями.

Подготовка спецоперации велась с 2019 года. ФБР создало приложение Anom, которое устанавливалось на специально подготовленные мобильные телефоны. Данные устройства можно было купить исключительно на черном рынке через "проверенных людей". По данным спецслужб, всего было продано около 12 тыс. таких телефонов более чем в 100 странах мира.

При общении между собой в мессенджере злоумышленники обсуждали детали преступлений, в том числе называя имена и адреса и пересылая друг другу фотографии. Это позволило правоохранителям провести обыски и аресты подозреваемых одновременно в разных странах.

В общей сложности в операции было задействовано более 9 тыс. правоохранителей. В Европоле отмечают, что одновременное задержание сотен преступников позволило предотвратить несколько десятков планировавшихся убийств.

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