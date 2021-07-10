Шейман тайно летал на Кубу в качестве спецпосланника Лукашенко 38 10.07.2021, 8:25

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Визит состоялся уже после отставки с поста управляющего делами диктатора.

Виктор Шейман в качестве спецпосланника Лукашенко встречался с премьер-министром Кубы Мануэлем Марреро Крусом 3 июля. Сообщение об этом разместил сам кубинский чиновник в своем блоге в Twitter.

«Я принял спецпредставителя правителя Беларуси Виктора Шеймана. Мы обмениваемся предложениями по развитию наших экономических, торговых и кооперационных отношений в таких секторах, как сельское хозяйство, строительство, наука, технологии и туризм. #SomosCuba», — написал кубинский премьер.

Визит Шеймана на Кубу состоялся уже после отставки с поста управляющего делами Лукашенко. Лукашенко подписал указ об освобождении Шеймана от должности управделами 15 июня 2021 года.

18 июня Лукашенко назначил нового посла на Кубе. Им стал Валерий Барановский, ранее возглавлявший посольство в Литве.

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