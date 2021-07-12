В Ганцевичский район пришли пыльные вихри 3 12.07.2021, 20:51

2,516

На пляже разметало песок, на поле — сено.

11 июля в Ганцевичском районе заметили пыльные вихри, пишет портал «Першы Рэгіён».

Свидетелями атмосферного явления стали отдыхающие на местном пляже, где ветром подняло песок, а также сельчане в поле возле агрогородка Хотыничи. Там пыльный вихрь поднял в воздух сено.

Пыльный вихрь возникает у поверхности земли днем в малооблачную и жаркую погоду. Его высота обычно составляет 10−20 метров, диаметр — до пяти метров, время существования — от нескольких секунд до 1−2 минут.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».