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В ЕС полностью вакцинированы более 50% взрослого населения

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  • 13.07.2021, 12:55
В ЕС полностью вакцинированы более 50% взрослого населения

Не исключено, что со временем понадобится третья доза вакцины.

В Европейском союзе полностью вакцинировали уже более половины взрослого населения.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

"Больше половины всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы! Чтобы уберечься от вариантов и избежать новой волны инфекций, важно сделать прививку. В ЕС достаточно доз для вакцинации 70% взрослых. Давайте сделаем это ", - написала она в Twitter.

В Европейском союзе не исключают, что будет необходима третья бустерная доза вакцины против коронавируса.

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