В ЕС полностью вакцинированы более 50% взрослого населения 7 13.07.2021, 12:55

Не исключено, что со временем понадобится третья доза вакцины.

В Европейском союзе полностью вакцинировали уже более половины взрослого населения.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Twitter.

More than half of all adults in the EU are now fully vaccinated!



To keep safe from variants and avoid a new wave of infections, it’s important to get vaccinated.



Enough doses have been delivered to vaccinate 70% of adults in the EU. Let’s do it. pic.twitter.com/L5ggIjTdGa — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 13, 2021

"Больше половины всех взрослых в ЕС сейчас полностью вакцинированы! Чтобы уберечься от вариантов и избежать новой волны инфекций, важно сделать прививку. В ЕС достаточно доз для вакцинации 70% взрослых. Давайте сделаем это ", - написала она в Twitter.

В Европейском союзе не исключают, что будет необходима третья бустерная доза вакцины против коронавируса.

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