Аналитик о встрече Путина и Лукашенко: Достижений нет 3 14.07.2021, 16:24

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Вадим Иосуб

Фото: onliner.by

Подарков никаких не будет.

После переговоров Александра Лукашенко и Владимира Путина пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о договоренностях между правителями.

Во-первых, цена на газ для Беларуси в 2022 году сохранится на уровне 2021 года. Во-вторых, достигнуты договоренности о кредитной поддержке нашей страны в связи с налоговым маневром в России.

Как оценивать эти решения? «Салiдарнасцi» помог разобраться старший аналитик центра «Альпари Евразия» Вадим Иосуб.

Цена на газ: Россия добилась желаемого

В этом году цена на российский газ для Беларуси составляет $128,5 за тысячу кубометров. Лукашенко не был ей доволен: говорил, что цена могла бы быть более справедливой. А несколько лет назад белорусские власти неоднократно заявляли, что хотели бы иметь цену на уровне Смоленской области – то есть вдвое ниже.

– Это была давняя цель белорусских властей – снизить цену на газ до внутренней цены России (основной их аргумент в том, что, покупая газ дороже, чем российские предприятия, очень трудно конкурировать с ними). Но как видим, этого снижения не произошло. Другими словами, цена на следующий год будет зафиксирована на желаемом для России уровне, а не на том уровне, о котором давно мечтали белорусские переговорщики, – отметил Иосуб.

Но все ли так плохо для Беларуси? В конце июня «Газпром» повысил прогноз по средней экспортной цене газа в Европе в 2021 году до 240 долларов за тысячу кубометров (в этом году цены взлетели). Это намного выше, чем теперь платит и будет платить в следующем году Беларусь.

– Газ – товар специфический, цена на него постоянно сильно колеблется, и заметно изменяется от одного хаба к другому. Понятие средней цены достаточно условное. Но понятно, что в среднем Беларусь платить дешевле, чем европейские страны (хотя бывают некоторые исключения – в начале 2020 года был короткий период, когда газовые цены вслед за нефтяными сильно упали и газ в Европе стоил дешевле, чем в Беларуси). Нельзя отрицать, что некоторые льготы у Беларуси при покупке российского газа остаются. Но, повторюсь, это не тот уровень, который хотели бы получить белорусские власти. И трудно спрогнозировать, какой будет цена на российский газ в Европе в следующем году. И даже то, какими будут цены на газ в конце этого года, – отметил Иосуб.

Вместо компенсации за налоговый маневр – кредит

Налоговый маневр в нефтяной сфере в Росии предусматривает постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу. Дополнительные издержки у Беларуси возникают из-за увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты.

Ранее Минск оценил свои потери за шесть лет в 11 миллиардов долларов и требовал от Москвы компенсации за них. Полтора года назад Лукашенко даже заявлял, что они с Путиным договорились поэтому вопросу.

Теперь же речь идет о «кредитной поддержке». Что это означает?

– Это означает, что ни о какой компенсации договориться не удалось. Кредит и компенсация – это разные вещи. Компенсация подразумевала «дайте нам денег». Но подарков никаких не будет. Максимум что можно получить – кредит, который нужно будет затем отдавать. Можно сказать, что тема компенсации за налоговый маневр в принципе закрыта, – считает Иосуб.

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