Европейская комиссия предложила Польше 13 миллиардов евро на климатические программы 2 15.07.2021, 14:09

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фото: rodovid.me

Страна должна стать крупнейшим выгодополучателем Общественного климатического фонда ЕС.

Почти 13 миллиардов евро может выделить Польше Европейская комиссия из нового Общественного климатического фонда. Его цель - смягчение негативных последствий энергетической трансформации и ускорение сокращения выборосов СО2. Европейская комиссия опубликовала пакет из 13 законоположений, среди которых содержится предложение создания нового фонда, сообщает «Польское радио».

Польша должна стать крупнейшим выгодополучателем Общественного климатического фонда, общая сумма которого составит более 72 миллиардов евро в 2026-2032 годах.

Для Польши планируется выделить более 17% этой суммы. Это деньги, предназначенные для домашних хозяйств, которые особенно остро почувствуют рост цен на энергию и увеличение расходов на жизнь.

Кроме того, средства из нового фонда будут инвестироваться в экологический транспорт и повышение энергетической эффективности домов, что связано с модернизацией и утеплением большинства из них.

В Общественный климатический фонд поступят средства из бюджета ЕС, а также доходы от торговли квотами на выбросы CO2.

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