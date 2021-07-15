Медики назвали лучшие ягоды для сердечно-сосудистой системы 1 15.07.2021, 15:01

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Они также способны защитить от онкологии.

Ягоды годжи давно известны своими полезными свойствами. Не зря же их называют суперфудом. В их составе множество витаминов, питательных веществ, антиоксидантов, минералов, необходимых для человеческого здоровья. Кроме того, они обладают свойством предотвращать преждевременное старение кожи и снижать риск онкологических заболеваний, пишет medicina.ua.

Годжи – источник витамина С, никотиновой кислоты, клетчатки, полифенолов и микроэлементов, очень полезных для человеческого организма. Например, полифенолы благотворно воздействуют на микрофлору кишечника и препятствуют

Какими другими полезными свойствами обладают ягоды годжи?

Годжи имеют выраженное противовоспалительное действие на организм и снижают риск онкологии. Красный цвет ягод оказывает высокое сочетание кретиноидов и антонианов, полезных для сосудов и маленьких капилляров. В них много биофлавонидов. Благодаря этому, он хорошо усваивается. Полезны ягоды и для сердечной деятельности, ведь содержат большое количество калия.

Отметим, что в еду принято употреблять сушенные ягоды. Они имеют приятный кисло-сладкий вкус и обеспечивают длительное ощущение сытости. Суточная доза для каждого человека – 1 столовая ложка. Этой порции достаточно, чтобы обеспечить организм необходимыми питательными веществами на сутки. Советуем есть ягоды годжи в чистом виде без сахара, соли и других вкусовых добавок.

При регулярном употреблении ягоды годжи:

Улучшается зрение и состояние кожи.

Налаживается метаболический процесс.

Регулируется деятельность пищеварительного тракта. Исчезают регулярные головные боли.

Налаживается мозговая деятельность.

Уменьшается уровень сахара и холестерина в крови. Восстанавливается процесс сна.

Повышается общая работоспособность.

Улучшается мышечный тонус.

Нормализируется кровообращение.

Восстанавливается гормональный баланс в организме. Регулируется белковый обмен.

Снижается общая масса тела.

Восстанавливается печень и желчевыводящие системы.

Отметим, что ягоды годжи нельзя употреблять в пищу беременным женщинам и детям, не достигшим трехлетнего возраста. Нежелательно есть годжи людям, имеющим проблемы с кишечником, так как могут спровоцировать диарею и вздутие живота.

Если у вас аллергия на красные, оранжевые и желтые фрукты, ягоды годжи ее только усилят. Также они противопоказаны гипертоникам, ведь повышают кровяное давление.

Ягоды годжи или как их еще прозвали «Красный алмаз». В первый раз про эти ягоды написали в австралийском журнале, что они помогают бороться с целлюлитом. Уже намного позже во всем мире стало известно о целебных качествах ягод. Это небольшой тибетский плод, но настолько уникальный и полезный продукт, что его тяжело сравнить с чем-либо другим. Содержит полисахариды, минералы, витамины, аминокислоты.

Блокируют возникновению раковых опухолей, оказывают положительный эффект на работу сердечно-сосудистой системы и еще множество восстанавливающих свойств имеет эта ягода. Для поддержания и насыщения полезными свойствами, нашему организму достаточно 1 столовой ложки в сутки.

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