Солист «Хора Турецкого» умер от коронавируса
- 15.07.2021, 21:01
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Борис Грачев умер на 50-м году жизни.
Солист «Хора Турецкого» Борис Грачев скончался от коронавирусной инфекции, сообщили РБК в пресс-службе коллектива. Он умер на 50-м году жизни.
«Мы очень все скорбим и не можем найти слова. Он три недели находился в больнице под пристальным наблюдением врачей. Делалось все возможное», — сказал собеседник РБК.
В Instagram-аккаунте ансамбля написали, что Борис был «позитивным и жизнерадостным» человеком. «Даже когда оказался госпитализирован, писал нам эсэмэски, что все будет хорошо!» — сказано в публикации.
Артист выступал в «Хоре Турецкого» с 2003 года и был обладателем лирического баритона. До этого он исполнял духовную русскую музыку в хоре «Акафест» и выступал в составе ансамбля «Пересвет».