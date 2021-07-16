ОАЭ тестирует технологию вызова дождя

ОАЭ тестирует технологию вызова дождя4
- 16.07.2021, 21:25
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Пустыню залило ливнем.
Благодаря новой технологии, ОАЭ удалось искусственно вызвать дождь несмотря на 50-градусную жару. В некоторых районах синоптики зафиксировали проливные дожди.
Об этом сообщает The National News.
Стоит отметить, что над технологией работают специалисты дубайской академии SANAD и ученые британского университета Ридинга.
Известно, что технологию вызова дождя использовали в тестовом режиме еще весной текущего года на территориях ОАЭ, которые страдают от критических температур. Принцип работы заключается в использовании специальных дронов, которые засевают облака благодаря электрическим разрядам и способствуют возникновению дождя.
Также интересно, что метеорологи обещают дожди и в Катаре, несмотря на то, что там никогда не бывает осадков летом.
#الامارات : الان جريان الشعاب والاودية في الحويلات شمال حتا في المنطقة الشرقية #منخفض_العرب .— مركز العاصفة (@Storm_centre) July 15, 2021
١٥/٠٧/٢٠٢١#مركز_العاصفة pic.twitter.com/ughowKKMnr