Представитель Литвы в ОБСЕ потребовал от белорусского режима прекратить отправку нелегальных мигрантов

Представитель Литвы в ОБСЕ потребовал от белорусского режима прекратить отправку нелегальных мигрантов4
- 17.07.2021, 10:43
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Структуры ОБСЕ призвали следить за соблюдением Беларусью своих обязательств.
Прекратить отправку нелегальных мигрантов и соблюдать свои обязательства в рамках ОБСЕ потребовал от Беларуси представитель Литвы на заседании Постоянного совета организации.
Кроме того, литовский представитель призвал структуры ОБСЕ следить за соблюдением Беларусью своих обязательств, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Литвы.
Он проинформировал о ситуации с миграционными потоками через литовско-белорусскую границу. По словам дипломата, рост числа нелегалов в 24 раза по сравнению с 2020 годом является ничем иным как местью минского режима за активную позицию Литвы по вопросу нарушения в Беларуси прав человека и основных свобод.
Литовский представитель выразил благодарность ЕС и прочим международным партнерам за солидарность и "конкретную помощь в преодолении этого беспрецедентного вызова".