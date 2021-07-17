В Рогачевском районе перевернулся переполненный катер 3 17.07.2021, 11:20

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«Капитан» скрылся.

16 июля в Рогачевском районе перевернулся прогулочный катер, 15 человек оказались в воде. Часть из них выплыла самостоятельно, другим помогали спасатели, а «капитан» скрылся, сообщает МЧС.

Отдыхающие прогуливались на катере «Маяк ВКМ-3М» на озере Святое в Рогачевском районе рядом с деревней Стреньки. В 21:18 в МЧС поступило сообщение: катер перевернулся, 15 человек находятся в воде и просят о помощи.

По оценке спасателей, до берега было 70−80 метров. Работники МЧС и ОСВОДа спустили на воду две моторных лодки — и смогли вытащить из воды 8 человек, в том числе 12-летнего ребенка. Остальные доплыли до берега сами до спуска лодок на воду.

МЧС сообщает, что были нарушены требования безопасной эксплуатации маломерного судна: на таком катере может находиться только 6 пассажиров и 2 члена экипажа — а оказалось 15 человек.

«Из средств спасения на катере находилось 8 спасательных жилетов и 2 спасательных круга. На момент опрокидывания в спасательных жилетах находились 3 человека (дети)», — говорится в сообщении МЧС.

Мужчина, который управлял катером, скрылся с места инцидента, теперь его ищет милиция. Пока неизвестно, есть ли у мужчины право управления катером такого типа. Причину, по которой катер перевернулся, устанавливают.

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